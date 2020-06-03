e-Devlet Kapısı kullanımında rekor artış - Son Dakika

e-Devlet Kapısı kullanımında rekor artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde, e-Devlet Kapısı kullanımında rekorlar kırıldığını belirterek, "Aylık ortalama 300 milyon olan e-Devlet kullanım sayısı, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştı.

e-Devlet Kapısı kullanımında rekor artış, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde, e-Devlet Kapısı kullanımında rekorlar kırıldığını belirterek, "Aylık ortalama 300 milyon olan e-Devlet kullanım sayısı, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunarak, şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu yayıncılığında Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine hitap eden, sektörde önemli bir aktör olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, yeni uydu çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türksat çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türksat 5A, bu yılın son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A da 2022'de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimiyle diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak."

Türksat 6A'nın yerli uydu projesi olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, "Türksat 6A'nın sözleşmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 15 Aralık 2014'de imzalandı. Bu uydumuz, Bakanlığımız ve Türksat AŞ ile TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech gibi kuruluşların ortak çalışmasının ürünü olacak." ifadelerini kullandı.

"Kablo TV abone sayısının 1 milyon 400 bine ulaşmasını hedefliyoruz"

Türksat AŞ'nin kablo altyapısı üzerinden sayısal televizyon, geniş bant internet ve sabit telefon hizmeti verdiğine işaret eden Karaismailoğlu, "1 milyon 300 bine yakın Kablo TV abone sayısının yıl sonuna kadar 1 milyon 400 bine çıkarılmasını öngörüyoruz. 1 milyonu aşan Kablonet abone sayısının da yıl sonuna kadar 1 milyon 100 bine çıkarılması önceliğimizdir." değerlendirmesi yaptı.

Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin yeni stratejik projelerine ilişkin de bilgi alırken, şunları kaydetti:

"Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesinin geliştirilmesi ve korunması çok önemlidir. Kablo TV altyapımızın aktif ve rantabl kullanılması, yayıncı kuruluşlara yüksek kaliteli hizmet sunulması kayda değerdir. Katma değerli bilişim hizmetlerinin yaygınlaştırılıp, bilgi güvenliğine yönelik çabalarınızı destekliyoruz. Bu yöndeki her türlü yatırım planlarını yakından takip ediyor ve yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Türksat AŞ'nin önemli yatırım projeleri arasında uydu yedeklilik ve veri merkezi yedeklilik projelerinin yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Ankara Macunköy Veri Merkezi Yedeklilik Projesi'nin çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, planlanan yatırımlar arasında Ankara Uydu Yedeklilik Sistemi Projesi ile Ankara Gölbaşı Veri Merkezi Projesi'nin de yer aldığını bildirdi.

Şirketin katma değerli bilişim hizmetlerine de değinen Karaismailoğlu, "2020 sonuna kadar, e-Devlet Kapısı'ndan hizmet veren kamu kurum sayısının 710'a çıkmasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Aylık işlem sayısı ortalaması 500 milyona ulaştı"

Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde, "hayatın eve sığdığını" belirten Karaismailoğlu, "e-Devlet Kapısı kullanım sayılarında rekorlar kırıldı. Aylık ortalama 300 milyon olan e-Devlet kullanım sayısı, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştı. Özellikle, bakanlığımız hizmetlerinden, PTT maske başvurusu başta olmak üzere, sosyal yardım başvuruları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sorgulaması ile Sağlık Bakanlığı HES kodu oluşturma ve sorgulama hizmetleri için e-Devlet Kapısı'nı çok yoğun olarak kullandık. Bu kadar yüklenmenin ve yoğun kullanımın söz konusu olduğu e-Devlet Kapısı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden dolayı Türksat AŞ'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınına karşı ülke olarak verilen "milli mücadele"de büyük bir başarı elde edildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devlet olarak öngörü, yerinde karar ve eylem refleksiyle millet olarak da gösterilen tam uyum ve iş birliğiyle yeni normalleşme dönemine geçildiğini hatırlattı.

Yeni süreçte, Türksat'ın önemli sorumluluk üstlendiğini ve özverili çalışma programı sürdüğünü aktaran Karaismailoğlu, salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen hizmetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uydu ve Kablo TV üzerinden TRT eğitim kanalları devreye alındı. Okullarına gidemeyip, eğitimlerini EBA üzerinden alan öğrencilerimizin kullanımları kotalarından düşülmedi. Kotalı tarifeyle hizmet alan sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca 100 gigabayt, tüm abonelere de 25 gigabayt ilave kota verildi. Uydu ve Kablo TV yayıncı kuruluşların nisan, mayıs ve haziran fatura ödeme vadesi de 30 Eylül 2020'ye ertelendi. Bütün bu hizmetlerin tamamı önemli ve kayda değerdir. Türksat AŞ yönetimini bu çalışmalarından ve mücadeleye verdiği katkılarından dolayı kutluyorum."

"Türksat, 2020'nin ilk 3 ayını 101 milyon lira faaliyet karıyla kapattı"

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de yaptığı sunumda, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uydularının işletmelerini yürüttüklerini bildirdi.

Türksat AŞ'nin uydu yayıncılığının yanı sıra kablo altyapısı üzerinden sayısal televizyon, geniş bant internet ve sabit telefon hizmeti verdiğini belirten Şen, "Kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan sunumuna yönelik altyapıyı sağlıyor, anahtar teslim projelerinin gerçekleştirilmesi ve e-Devlet Kapısı'nın işletilmesi işlerini yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türksat AŞ'nin bugünkü yatırım değerinin 10,2 milyar liraya ulaştığını aktaran Şen, "2020 yılının ilk 3 ayını 101 milyon lira faaliyet karıyla kapattık." bilgisini verdi.

Bakan Karaismailoğlu'nun Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki incelemelerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ve Selim Dursun ile Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek de hazır bulundu.

Türksat, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel e-Devlet Kapısı kullanımında rekor artış - Son Dakika

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