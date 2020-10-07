EBA mobil destek aracı köy yollarında - Son Dakika

EBA mobil destek aracı köy yollarında

07.10.2020 09:28

EBA mobil destek aracı köy yollarında Adana'da Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu idaresinin kendi imkanları ile hazırladığı EBA mobil destek aracı, ilçeye bağlı 80 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya Mahallesinde öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu 15 öğrenci aylar sonra canlı derse...

EBA mobil destek aracı köy yollarında

Adana'da Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu idaresinin kendi imkanları ile hazırladığı EBA mobil destek aracı, ilçeye bağlı 80 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya Mahallesinde öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu

15 öğrenci aylar sonra canlı derse katılarak öğretmenleri ile hasret giderdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu idaresinin kendi imkanları ile hazırladığı EBA mobil destek aracı, ilçeye bağlı 80 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya Mahallesinde öğrencileri öğretmenleriyle buluşturdu. 15 öğrenci aylar sonra canlı derse katılarak öğretmenleri ile hasret giderdi. Okul forması ile mobil okula gelen öğrenci ise okulu çok özlediğini kaydetti.

İnternet ve tableti olmayan öğrencilerin eğitimle aralarına mesafe girmemesi için EBA mobil destek aracı, Toros dağı eteklerinde bulunan Kapıkaya Mahallesindeki öğrencilerin ayağına gitti. Kozan Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ayhan Yıldırım öğrencilerini kitap hediyesi ile karşıladı. Açık havada oluşturulan sınıfta öğrenciler tabletten canlı derslerine katılarak özledikleri okullarında öğretmenleriyle canlı bağlantı ile hasret giderdi. Öğrenciler açıkhavada ateşleri ölçülerek sosyal mesafeli kurulan sıralarda eğitim aldı.

Öğrenciler Kozan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür ederek öğretmenleri ile aylar sonra buluştukları için çok heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

7 aydır uzak kaldığı okulundan uzak kalan 6. sınıf öğrencilerden Serhat Soylu, okul forması ile canlı derse katıldı. İnternet ve bilgisayarı olmadığı için evde kendi imkanları ile ders çalıştığını söyleyen Soylu, hayalinin avukatlık olduğunu belirtti.

Kozan Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ayhan Yıldırım, öğrencileri ile bir araya geldikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Kapıkaya Köyümüzde 15 öğrencimiz var. Mart ayından bu yana bizden uzaktalar. Hasret giderdik. Çok özledik. Öğrencilerimizin çoğu canlı derslere katılamıyorlardı. EBA mobil destek aracı ile yanlarında olmak istedik. Bilgisayar ve tabletlerimiz ile sıraları masaları yükledik geldik buraya. Bizi sabah erken saatten beri bekliyorlardı. Biz onlardan daha çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Öğrenciler canlı derse katılmalarının ardından öğretmenleri ile vedalaşarak okulun açılacağı günü iple çektikleri söylediler.

EBA mobil destek aracı köy yollarında
EBA mobil destek aracı köy yollarında
EBA mobil destek aracı köy yollarında
EBA mobil destek aracı köy yollarında

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EBA mobil destek aracı köy yollarında - Son Dakika

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