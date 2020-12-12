Eber Gölü'ndeki yangında yaklaşık 1,5 kilometrekare kamışlık arazi zarar gördü - Son Dakika

Eber Gölü'ndeki yangında yaklaşık 1,5 kilometrekare kamışlık arazi zarar gördü

12.12.2020 23:19
Eber Gölü'ndeki yangında yaklaşık 1,5 kilometrekare kamışlık arazi zarar gördü, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde çıkan yangında yaklaşık 1,5 kilometrekare arazideki kamışlar zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde çıkan yangında yaklaşık 1,5 kilometrekare arazideki kamışlar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derekarabağ köyü sınırlarındaki gölün kıyısında bulunan kamışlık alanlar sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını gören köy sakinleri, durumu jandarma ile Bolvadin Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Belediye itfaiyesine ait su tankeri göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı da yangına müdahale edemedi.

Köy sakinlerinden Bayram Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eber Gölü'nde aynı bölgede 4 gün öncede yangın çıktığını söyledi.

Göl kenarlarında yanan kamışların vatandaşların geçim kaynağı olduğunu dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:

"Kıyı kesimlerde su olmadığı için son günlerde sürekli yangınlar çıkmaya başladı. Bu çıkan yangınların neden dolayı çıktığını ve kimin yaktığını da bilmiyoruz. Köy sakinlerimiz bu kamışları kesip satarak geçimini sağlıyor. Akşam saatlerinden itibaren de epeyce bir kamışlık alan yandı."

Arıkan, gölden elde ettikleri kamışların büyük bir kısmının Avrupa'ya ihraç edildiğini vurguladı.

Kamışların bir bölümünün de yurt içinde ev yapımında kullanıldığını aktaran Arıkan, " Muğla, Antalya ve Alanya'daki turizm bölgelerine de bu kamışlar gönderiliyor. Mevsimsel kuraklıkta gölümüzü etkiliyor. Çıkan bu yangından dolayı da vatandaşlarımızın rızkı gidiyor. Sıkıntımız büyük. İtfaiye ekipleri de gölün zemininden dolayı müdahale de edemiyor." diye konuştu.

Köy muhtarı Mevlüt Günyaz da göl kenarındaki yaklaşık 1,5 kilometrekare alandaki kamışların zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan Eber Gölü'ndeki aynı bölgede 8 Aralık'ta yangın çıkmış 600 dönümlük kamışlık alan zarar görmüştü.

Bolvadin, Yangın, Afyon, Eber, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eber Gölü'ndeki yangında yaklaşık 1,5 kilometrekare kamışlık arazi zarar gördü - Son Dakika


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