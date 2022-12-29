Ebru İnanır: Kişisel bakım lüks değil, ihtiyaç - Son Dakika
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Ebru İnanır: Kişisel bakım lüks değil, ihtiyaç

29.12.2022 13:27
Ebru İnanır: Kişisel bakım lüks değil, ihtiyaç

Ankara'da kendi adını taşıyan güzellik merkeziyle tanınan, sosyal medyada da alanının en popüler isimlerinden biri olan güzellik uzmanı Ebru İnanır, "Kişisel bakımın kadını erkeği olmaz. Bedenine saygı duyan herkes kendine vakit ayırmalı. Kişisel bakım lüks değil, ihtiyaç" diyor.

Güzellik ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren İnanır ailelerinin kızı Ebru İnanır, kendi adını taşıyan güzellik merkeziyle Ankara-Bağlıca'da aile mesleğini sürdürüyor. Sektörün önde gelen isimlerinden babası İbrahim Nadir İnanır, halası Leyla İnanır ve amcası Dursun İnanır'dan aldığı bayrağı başarıyla taşıyan İnanır, kişisel bakımın lüks değil, ihtiyaç olduğunu söylüyor: "Bedenine, kendine saygısı olan herkes, kadın-erkek ayrımı olmaksızın bakım yaptırmalı. Bedenimiz en değerli giysimiz ve ona iyi bakmak bizim görevimiz."

HAVA KİRLİLİĞİ VE SİGARA CİLDİN DÜŞMANI

Sektörün içine doğan, bununla yetinmeyip Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya ve İtalya'da eğitimler alan Ebru İnanır, özellikle cilt bakımı konusuna dikkat çekiyor. Gözle görülmese de hava kirliliği, sigara dumanı gibi çevresel faktörler nedeniyle cildin zamanla canlılığını kaybettiğini vurgulayan ödüllü güzellik uzmanı, "Biz merkezimizde sadece insanların güzel görünmesini sağlamıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız uygulamalarla sağlık problemlerini önleyici bir görev üstleniyoruz. Uygulamalarımız ve kullandığımız ürünlerle müşterilerimizin cilt sorunları ve daha ciddi hastalık sorunları yaşamalarının da önüne geçiyoruz" diyor.

KENDİNE BAKAN İNSANLAR DAHA MUTLU VE BAŞARILI

Ebru İnanır Güzellik Merkezi'nde kalıcı makyaj, protez tırnak, lazer epilasyon ve masaj gibi alanlarda da hizmet verdiklerini belirten İnanır, "20 yıl boyunca Ankara'nın farklı semtlerinde aktif olarak birçok güzellik merkezi işlettim. Edindiğim tecrübeleri paylaşmaktan büyük keyif alıyorum. İnsanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayıp, değişimlerine tanıklık etmek ve bu sürecin bir parçası olmak benim en büyük motivasyonum. Kendine bakan, iyi ve güzel hisseden insanların daha sağlıklı, mutlu ve başarılı olduğuna inanıyorum. Ekibimle birlikte bu motivasyonla insanların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz" diyor.

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