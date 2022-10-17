Eczacıbaşı Almanya'da nükleer tıp tesisi kuruyor - Son Dakika
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Eczacıbaşı Almanya'da nükleer tıp tesisi kuruyor

17.10.2022 20:35
Eczacıbaşı Almanya'da nükleer tıp tesisi kuruyor

Eczacıbaşı bünyesindeki Monrol, nükleer tıp ürünlerinin üretimi için Köln'de tesis kuracak.

Eczacıbaşı bünyesindeki Monrol, nükleer tıp ürünlerinin üretimi için Köln'de tesis kuracak. Tesisin yatırım hacmi 30 milyon euro olacak.Nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Almanya'nın Köln kentinde yeni bir tesis kuracak. Köln Belediyesi Kalkınma Ajansı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, kentin Immendorf sanayi bölgesinde kurulacak olan tesiste radyoaktif ilaç üretimi planlanıyor.

Batı Avrupa'da ilk tesisini kuracak olan Monrol'ün yatırım hacmi 30 milyon euro olacak. 2026'ya kadar faaliyete başlaması planlanan tesisin kimya, fizik, tıp, lojistik ve mühendislik alanlarında 100'e yakın kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana inşa edilecek tesiste üretime paralel olarak kurulacak bir dağıtım şirketi ile gelecekte 100'den fazla kişinin istihdam edilebileceği belirtiliyor.

Eczacıbaşı bünyesindeki Monrol, yeni tesisinde kanser hastalarına yönelik ürünlere odaklanmayı hedefliyor. Tesiste, nükleer tıp ürünlerinin üretiminin yanı sıra bilim ve endüstri arasındaki iş birliğinin de geliştirilmesi öngörülüyor.

"Monrol gibi yenilikçi bir şirket, dinamik bir ortamda hızlı ve geleceğe odaklı bir şekilde hareket eden ortaklar arar" diyen Monrol Genel Müdürü Aydın Küçük, Köln Belediyesi ve Köln Kalkınma Ajansı'nın bu özellikleri taşıyan ortaklar olduğunu ifade etti.

Monrol'ün Batı Avrupa'daki ilk tesisini Köln'de kurma kararı almasından dolayı memnun olduğunu belirten Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker de, Köln'deki yaklaşık 2 bin 500 Türk firmanın kentin ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Reker, Monrol'ün de kentteki bu çeşitlilik ortamından yararlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

İstanbul merkezli nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Monrol, Avrupa'da daha önce Romanya ve Bulgaristan'da tesis kurmuştu. Eczacıbaşı bünyesindeki şirketin radyoaktif ilaç ürünleri, yaklaşık 50 ülkeye ihraç ediliyor.

DW/JD,TY

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Kaynak: Deutsche Welle

Batı Avrupa, Eczacıbaşı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczacıbaşı Almanya'da nükleer tıp tesisi kuruyor - Son Dakika

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