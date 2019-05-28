Son Dakika Haberleri: Edirne'de 326 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de 326 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 326 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 326 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 326 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Irak, Tunus ve Bangladeş uyruklu 326 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:31 Kaynak: AA
Piyade, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı MHP Lideri Bahçeli'den Pençe Operasyonu açıklaması: Önşartsız destekliyoruz Altın Günü Düşüşle Kapattı! İşte Son Durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:14:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 326 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]