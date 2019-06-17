Edirne'de 548 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 548 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:31 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 548 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Havsa
, Uzunköprü
, Enez
, Meriç
ve İpsala
ilçeleri ile sınır köylerinde iki günde yapılan denetimlerde Pakistan
, Mısır
, Cezayir
, Irak
, Libya
, Fas
, Afganistan
ve Somali
uyruklu 548 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu
Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Athena Gökhan'dan, İmamoğlu ve Yıldırım'ın kravatına yorum yapan Melih Gökçek'e sert tepki