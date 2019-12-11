Edirne'de 707 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 707 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Edirne'de 707 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 707 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 707 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 707 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Keşan, İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Tunus, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Irak ve Cezayir uyruklu 707 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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