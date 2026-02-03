Edirne'de Aile Faciası: Eşini ve Oğlunu Öldüren Adam Yargılanıyor - Son Dakika
Edirne'de Aile Faciası: Eşini ve Oğlunu Öldüren Adam Yargılanıyor

03.02.2026 16:29
Edirne'de, Ömer Gökhan Alacı eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Yargılanması başladı.

EDİRNE'de, tartıştığı eşi Didem Örs Alacı (38) ile oğulları Doruk Kaan Alacı'yı (9) boğup, ardından bıçakla intihara kalkışan Ömer Gökhan Alacı'nın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Alacı'nın, eşi ve oğlunu öldürdükten sonra zemine kanla 'Beni affedin' yazdığı ortaya çıktı.

Olay, 4 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı, çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı ile maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı. Evde çıkan tartışmada Ömer Gökhan Alacı, önce eşini ardından da oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğdu. Ertesi sabah, anne Meliha Örs, kızı Didem'i akşam yemeğine davet etmek için telefonla aradı ancak ulaşamadı. Daha sonra damadını arayan Örs, kızına ulaşamadığını belirterek, onunla konuşmak istediğini söyledi. Eşi ve çocuğunun uyuduğunu söyleyen Ömer Gökhan Alacı, telefonu kapattı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler girdikleri evde Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedeniyle bileklerinde bıçakla kesik izleri bulunan Ömer Gökhan Alacı'yı yaralı halde buldu. Alacı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

YASA DIŞI BAHİS

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Gökhan Alacı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede olay yerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan 1 falçata ve 1 sap kısmı siyah renkli bıçak ve bunların yanında zemine kanla yazılan 'Beni affedin' şeklinde yazı bulunduğuna yer verildi. Öte yandan Ömer Gökhan Alacı'nın yasa dışı kumar sitesinde oğlunun Doruk Kaan'ın adıyla 'Kaan6722' rumuzlu hesap açtığı da ifade edildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Sanık Alacı'nın yargılanmasına bugün Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık Ömer Gökhan Alacı, sağlık problemleri dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı için duruşmaya katılamazken, Didem Örs Alacı'nın annesi Meliha ve babası Ahmet Örs ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede söz alan Ahmet Örs, damadının kendisine karşı hiçbir saygısızlığı olmadığını belirterek, maddi açıdan bir sorunları varsa da bunları kendilerine yansıtmadığını belirtti. Örs, olaydan önceki gece olayın yaşandığı evde birlikte oturduklarını ve torunu Doruk Kaan'ın okul durumunu ve ailevi bazı meseleleri konuştuklarını anlattı. Ertesi sabah olayın ardından eve ilk girenlerden birisi olduğunu söyleyen Örs, Alacı'nın bedeninin yanında kan ile 'Beni affedin' yazısı gördüğünü söyledi.

ABLASINA 'DİDEM İLAÇ ALDI, UYUYOR' MESAJI ATMIŞ

Didem Örs Alacı'nın ablası Duygu Özpelvan da olayın yaşandığı gün kız kardeşinin kendisine kahvaltıya geleceğini, gelmediği için defalarca telefonla arayıp mesaj attığını söyledi. Özpelvan, defalarca ulaşmaya çalıştığını, Ömer Gökhan Alacı'nın kendisine, 'Didem ilaçlarını içti, uyuyor. Sana öğleden sonra gelecek' şeklinde mesaj attığını kaydetti. Mahkeme, sanık Alacı'nın ifadesinin alınamaması nedeniyle duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

'DİDEM VE DORUK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Duruşma sonrası konuşan ailenin avukatı Erdi Ertek, "Sanık hastaneye gitme bahanesiyle katılmadı. Bekliyoruz, bir sonraki celse 3 Nisan'da. Biz yine burada olacağız, Didem ve Doruk için sonuna kadar her şeyi yapacağız. Sanığın bu celse kaçmış olması, sonuna kadar kaçacağı anlamına gelmiyor. Elbet en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

