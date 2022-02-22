Edirne'de atları yük taşımaktan kurtaran proje sürüyor - Son Dakika
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Edirne'de atları yük taşımaktan kurtaran proje sürüyor

22.02.2022 16:10
Edirne'de atları yük taşımaktan kurtaran proje sürüyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen "At Arabaları Triportere Dönüşüyor" Projesi ile 46 at arabası triportöre dönüştü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen "At Arabaları Triportere Dönüşüyor" Projesi ile 46 at arabası triportöre dönüştü.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde 2. etap triportör teslim programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada Bakanlık ile hayata geçirdikleri projeyle atların yük taşımaktan kurtulduğunu söyledi.

Yük taşımacılığının at arabalarıyla yapıldığı dönemin kapandığını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"12 triportörümüzü hak sahibine teslim ediyoruz. Daha önce 104 triportör teslim etmiştik. Bugün ise 46 triportörden 12'sinin teslimi için bir aradayız. Projenin başından beri bizi destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Murat Kurum'a, Milletvekilimiz Fatma Aksal, İl Başkanımız Belgin İba ve Cumhur İttifakı'nın değerli ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu özel proje Türkiye'de örnek oldu. Daha dün projemiz ile Hatay'dan bilgi aldılar. Biz hem örnek hem de önder olduk. Atların yük taşımacılığında kullanılmasına artık son verilmeli. Bu dönemde atların koruma altına alınmasını sağladık. Bugün 12 triportör teslim ediyoruz ve bu 12 kişinin istihdamı demektir."

Helvacıoğlu, atları arabalarıyla alıp barınakta muhafaza edeceklerini ve daha sonra gönüllü kişilere sahiplendirileceğini dile getirdi.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, Belediye Başkan Yardımcıları Tahir Özçınar ve Ali Ünal, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne'de atları yük taşımaktan kurtaran proje sürüyor
Edirne'de atları yük taşımaktan kurtaran proje sürüyor
Edirne'de atları yük taşımaktan kurtaran proje sürüyor
Edirne'de atları yük taşımaktan kurtaran proje sürüyor

YORUMLAR
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Pazaryeri, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de atları yük taşımaktan kurtaran proje sürüyor - Son Dakika


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