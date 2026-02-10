Edirne\'de Bulgaristan Vatandaşları Protesto

EDİRNE'de, Trakya-Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Bulgaristan Parlamentosu'nda Türkiye'deki çifte vatandaşlar için konsolosluklar dışında kurulacak sandık sayısını 20 ile sınırlayan teklifin kabul edilmesi protesto edildi. Dernek başkanı Cevat Güneş, "Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları olarak buradaki bu durumdan dolayı çok büyük rahatsızlık ve sıkıntılar duymaktayız" diye konuştu.

Bulgaristan Parlamentosu'nda Vazrajdane Partisi'nin Seçim Kanunu'nu için yaptığı değişiklik önerisi, 3 Şubat'ta gündeme alındı. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde, Bulgaristan'ın diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısını 20 ile sınırlandıran öneri, parlamentoda 6 Şubat'ta kabul edildi. Söz konusu değişiklikle ilgili Trakya-Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği, Edirne'de basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı Cevat Güneş, konuşmasında, "Türkiye'de yaşayan yüz binlerce Bulgaristan vatandaşı var. Bizler çifte vatandaşız, Türk vatandaşlığımız da var ama bizim Bulgaristan vatandaşlığımız da var. Dolayısıyla biz aidiyet ve kimlik olarak Bulgaristan vatandaşlığına da sahip olduğumuz için oradaki anayasal haktan ve düzenden de hak olarak istifade etmek durumundayız. Fakat maalesef gördüğümüz son bu gelişmeler, 1989 öncesi yapılan teamüllere uygun bir şekilde günümüzde de devam etmektedir. Biz burada yaşayan Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları olarak buradaki bu durumdan dolayı çok büyük rahatsızlık ve sıkıntılar duymaktayız, bunu dile getirmek istiyoruz" dedi.

'AYRIMCILIĞA MARUZ KALMAMIZ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Yapılan değişikliğe dikkat çeken Güneş, "Birincisi bu konu insan haklarına aykırı bir durum. Çünkü biz Bulgaristan'da bize tanınmış olan bu haklardan mahrum bırakılmak istemiyoruz. Yasal olarak biz sandığa girip oy kullanma hakkına sahibiz fakat Türkiye büyük bir ülke. ve burada yaşayan soydaşlarımız farklı illerde mevcut. ve siz eğer sandıkları 160 küsur sayıdan 20'ye düşürüp bizim hakkımızı kısıtlıyorsanız bu fiili olarak şu anlama gelmekte, siz oy kullanmayın, siz Türk soylu Bulgaristan vatandaşlarısınız. Dolayısıyla sizin biz oyunuzu Bulgaristan Parlamentosu'nda görmek istemiyoruz. Fakat biz de şunu dile getirmek istiyoruz, biz Bulgaristan parlamentosunda temsil edilmek istiyoruz. Çünkü biz Bulgaristan vatandaşıyız ve oradaki anayasa bize de bu hakkı tanıyor. Bizim dedelerimiz, atalarımız bu topraklarda yaşadı. Biz de burada yaşadık. Hoşumuza gitmeyen bir zorunlu göç ve asimilasyon politikasına karşı kaldığımız için biz Türkiye'ye ana vatana göç etme zorunda kaldık. Fakat bizim dedelerimiz, babalarımız yıllarca Bulgaristan'da, vatandaşı oldukları ülkede emek verdiler, orası için çalıştılar, Bulgaristan'ı el birliğiyle ayağa kaldırmak için uğraştılar. Biz yine aynı emel ve hedefler doğrultusunda Bulgaristan'daki vatandaşlarımızın bilincinde olup, oradaki ülkeyi biz kalkındırma amacındayız. Bizim ayrımcılığa maruz kalmamız bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir" diye konuştu.

'FİİLİ KISITLAMA SÖZ KONUSU'

Dernek adına basın açıklamasını okuyan yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Yıldırım da Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının önemli bölümünün, 1989 yılında Bulgaristan'da uygulanan zorunlu göç ve asimilasyon politikaları sonucunda ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yıldırım, "Bu tarihsel olgu, söz konusu topluluğun günümüzdeki siyasi katılım koşullarının değerlendirilmesinde özel bir hassasiyet gerektirmektedir. 2024 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye genelinde 160'ın üzerinde sandık kurulmuş olması, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının nüfus yoğunluğu ve coğrafi dağılımı hakkında açık bir gösterge sunmaktadır. Buna karşın, yeni düzenleme ile sandık sayısının 20 ile sınırlandırılması, seçme hakkının fiilen kullanılabilirliğini ortadan kaldıracak ölçüde ciddi bir kısıtlama doğurmaktadır" dedi.

'DÜZENLEME YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ'

Söz konusu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yıldırım, "Söz konusu düzenlemenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AB Temel Haklar Şartı, Avrupa Birliği'nin demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü değerleri ile uyumlu olup olmadığının ilgili AB kurumları tarafından değerlendirilmesini, özellikle yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının seçme ve seçilme haklarının fiilen korunmasını sağlayacak daha kapsayıcı ve orantılı bir düzenleme yapılması yönünde Bulgaristan makamlarına gerekli tavsiyelerde bulunuyor ve gerekli uygulamaları yerine getirmesini saygıyla talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.