Edirne'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika

Edirne'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı

Edirne'de korona virüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı.

Edirne'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı, System.String[]

Edirne'de korona virüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı.


Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi (salgın hastalık) olarak ilan edilen Coronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Coronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır" denildi.


"TBMM'nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa'nın 84. maddesine göre milletvekillerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla ilimizde ve bazı illerimizde toplanma çağrıları yapıldığı bilinmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, Coronavirüs (Covid-19)'le mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı öngörülmektedir.


Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Coronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14 Haziran 2020 günü saat 08.00'dan 17 Haziran 2020 günü saat 08.00'a kadar 3 gün süreyle;


İkinci paragrafta belirtilen konuyla ilgili olarak il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin "C" bendinin ek paragrafı gereğince, ilimize girişlerin sınırlandırılmasına;


Yine ikinci paragrafta belirtilen konuyla ilgili olarak Edirne il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenebilecek her türlü Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Miting, Açık Hava Toplantısı, Yürüyüş, Protesto Eylemi, Oturma Eylemi, Açlık Grevi, Stant Açma, Çadır Kurma, İmza Kampanyası, Konser, Şenlik, El İlanı/Bildiri/Broşür Dağıtma, Afiş/Poster Asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66. maddeleri gereğince yasaklanmasına;


Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Umumu Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlara göre adli ve idari işlem yapılması karar verilmiştir." - EDİRNE

Koronavirüs, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
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