Köpeğinin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptı - Son Dakika
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Köpeğinin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptı

19.08.2022 01:04
Köpeğinin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptı

Edirne'de vize almak için konsolosluğa giden Ukraynalı aile, araçta bıraktıkları köpeklerinden birini aşırı sıcak sebebiyle baygın halde buldu.

Edirne'de vize almak için konsolosluğa giden Ukraynalı aile, araçta bıraktıkları köpeklerinden birini aşırı sıcak sebebiyle baygın halde buldu. Köpek yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Ukraynalı aile Bulgaristan Konsolosluğundan vize almak için geldikleri Atatürk Bulvarı üzerine araçlarını park etti. Aile, klima açık vaziyette köpeklerini arabanın içinde bırakıp konsolosluğa girdi. Daha sonra otomobilin yanına gelen aile kapıları açamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin camı kırarak kapılarını açtığı otomobilde köpeklerden biri yaşarken, Elvis isimli köpek koltukların arasında hareketsiz bulundu. Köpeğin sahibi Vitalii Krasnolutskyı'nin defalarca kalp masajı yapmasına rağmen köpek kurtarılamadı.

Arabanın camının açık olduğunu ve köpeklerin havladığını gördüğünü belirten bir vatandaş, "Sabah saat 9 sıralarında araç içinde köpekler vardı. Havladıklarını gördük. Şimdi geldik ve çok üzüldük" dedi.

Öte yandan Edirne Belediyesi veteriner hekimi haber verilmesine rağmen olay yerine geç geldi. Olay yerine geç gelinmesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş olay yerine veterinerin 1 saat geç geldiğini, erken gelse belki de köpeğin yaşayacağını söyledi. - EDİRNE

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Köpeğinin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptı Köpeğinin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptı Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu
Kaynak: İHA

Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğinin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptı - Son Dakika

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