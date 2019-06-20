Edirne'den kısa kısa

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi. Edirne
Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimde Dr. Hatice Gül, gümrük personeline ilk müdahale ve ilk yardım konularında maketlerle, uygulamalı eğitim verdi.
Gül, yaptığı açıklamada, çeşitli kurumların çalışanlarına iş güvenliği kapsamında ilk yardım eğitimi vermeye devam ettiklerini söyledi.
Eğitimde hayat kurtarıcı başlıklar işlediklerini anlatan Gül, "Burada ilk yardımı, temel yaşam desteğini, yanmalarda ve donmalarda neler yapılabileceğini, bilinç bulanıklıkları, hasta ve yaralıyı taşırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyoruz. Bizi memnun eden şey iş güvenliği kapsamında zorunluluk olmasına rağmen, insanlarımızda ilk yardım farkındalığı artıyor. İş yerlerinden bizlere talep artıyor, bu bizi mutlu ediyor. Gelen arkadaşlara iki günün sonunda teorik ve pratik sınavın ardından eğitimimizi tamamlıyoruz." diye konuştu. Süloğlu
Tarla Günü
Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından buğday, arpa ve yulaf tarla günü etkinliği yapıldı.
Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Süloğlu Barajı mevkisinde yer alan demonstrasyon sahasında ekili olan 4'er çeşit buğday ve arpa ile 1 çeşit yulaf hasat edildi.
Verimsiz bir arazide yapılan çalışmada ekimi yapılan çeşitlerin verimli olduğu gözlendi.
Etkinliğe, Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz
, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanları ve üreticiler katıldı.
Aşçılık öğrencileri İstanbul
'dan ödüllerle döndü Trakya Üniversitesi
Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, İstanbul Haliç
Kongre Merkezi'nde düzenlenen
"International İstanbul Culinary Cup" yemek yarışmasına katıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki kategoride yarışan öğrenciler tereyağından yaptıkları Meriç
köprüsü ve süpürge ile şeker hamurundan yaptıkları Şehit Ressam Hasan Rıza
portresi büyük beğeni topladı.
Yarışmada öğrencilerden Hamide İzvermez altın, Erkutay Avcı, Cansu Eldem, Burak Çakmaz ve Doruk Efe Usluyer gümüş, Mert Kara
, Ece Kemaloğlu Merit ve Doğan Mutlu ise bronz madalya kazandı.
Arda Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu, başarılı öğrencileri tebrik ederek, teşekkür belgesi verdi.
Üniversitede yangın tatbikatı
Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında biri masa başı diğeri saha olmak üzere 2 ayrı tatbikat gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yangın ve tahliye konulu saha tatbikatı, Trakya Üniversitesi Hastanesi Göz Servisi'nde yapıldı.
Tatbikata, Trakya Üniversitesi Hastanesi Olay Yönetim Ekibi, Acil Durum Ekipleri ve dış paydaş kurumlar olan Edirne AFAD
, Edirne UMKE, Edirne Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, 112 Ambulans Ekibi ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü
katıldı.