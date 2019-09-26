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Edirne'den kısa kısa

58 dakika önce

Edirne Belediyesi bünyesinde kurulan Yerli Tohum Bankası'nda yer alan tohumların bir bölümü Türkiye Tohum Gen Bankası'yla paylaşıldı.

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Edirne Belediyesi bünyesinde kurulan Yerli Tohum Bankası'nda yer alan tohumların bir bölümü Türkiye Tohum Gen Bankası'yla paylaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerli üretimin desteklemek ve Edirne'nin bereketli topraklarını canlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yerli Tohum Bankası çalışmalarını sürdürüyor.


Yerli tohumların geleceğe sağlıklı şekilde taşınması için başlatılan çalışma kapsamında bankada toplanan tohumların bir kısmı Türkiye Tohum Gen Bankası'yla paylaşıldı.

Tohumların eksi 18 derecede muhafaza edilerek geleceğe taşınacağı belirtildi.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarımsal Kalkınma Ajansı'nın ortaklaşa yürüttükleri bir proje kapmasında bakanlık yetkililerinin Edirne'ye geldiğini belirtti.

Edirne Belediyesi olarak yerel tohumlara sahip çıkıp, geleceğe taşımayı hedeflediklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bölgemizde yetiştirilen Ayşekadın Fasulyesi, Karaağaç Biberi, karpuz, süpürge, susam, mısır, bamya, yer fıstığı tohumlarını Türkiye Gen Bankası'yla paylaştık. Tohumlarımız burada geleceğe taşınacak. Ayrıca Edirne Belediyesi olarak kapı kapı, köy köy gezerek yerli tohum toplamaya devam ediyoruz."

"Meriç Yeteneklerini Arıyor" projesi


Meriç Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Meriç Yeteneklerini Arıyor" projesi kapsamında, öğrenciler karate eğitimi alıyor.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meriç Halk Eğitim Merkezi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda, pazartesi ve salı günleri gerçekleşen kursta öğrenciler, antrenörler eşliğinde eğitim görüyor.


Kursların öğrencilerin beceri ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine katkı sağladığı belirtildi.


Havsa Emniyet Müdürü Özbay'a ziyaret


Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Havsa Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Fatih Nazif Özbay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Balkan, Özbay'a yeni görevinde başarı diledi. Özbay da Balkan'a teşekkür etti.


Balkan'a ziyaretinde belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Edirne'den Kars'a yardım

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Kars Arpaçay Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye ve giyecek hediye etti.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Metin Çermaoğlu, okul kulüplerinin üniversite kulüpleri gibi aktif çalışmalar yaptığını belirtti.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü aktaran Çermaoğlu, "Gençlerimizin duyarlı olduğunu görmek, sosyal faaliyetlerin içinde gönüllü olarak yer almaları, sorunlara çözüm üretmeleri geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor." dedi.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Kulübü Başkanı Yaren Akçadağlı da Kars'taki arkadaşlarının yardım isteğine sessiz kalmadıklarını belirterek, "Arkadaşlarımıza yardım talebini duyurduğumuzda pek çok arkadaşımız harçlıkları ile aldıkları kırtasiye malzemelerini bize ilettiler. Kars'ta ki kardeşlerimizin mutluluğunu içimizde hissettik." ifadelerini kullandı.

-Sinagogda sergi düzenlenecek

Edirne Büyük Sinagogu'nda "Anne Frank günümüz için bir tarih" sergisi açılacak.

29 Eylül Pazar günü açılacak sergi, 3 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

Sergi Amsterdam'da bulunan Anne Frank Evi ve Avrupa Birliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:50 Kaynak: AA
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