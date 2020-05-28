Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

Edirne'de "Sanat Eve Sığar" Uluslararası Karma Sanal Sergisi açıldı.

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Edirne'de "Sanat Eve Sığar" Uluslararası Karma Sanal Sergisi açıldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, öğretim elemanları ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) üyeleri ile ulusal ve uluslararası farklı sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği, küratörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Ersan Sarıkahya'nın, grup koordinatörlüğünü ise ressam Müberra Bülbül'ün üstlendiği sergi, https://youtu.be/i1ymxSZCD5A adresinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.


Koronavirüsle mücadele sürecinde, "Evde kal, hayatta kal, sanatla kal" mesajı ile "Evde kal" çağrısına destek olmayı amaçlayan sergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve SAYRED işbirliğiyle hazırlandı.

"Sanat Eve Sığar" Uluslararası Karma Sanal Sergisi, 3 gün açık kalacak

TÜ "Türk genom" projesinde yer alacak


Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, bireysel ve dönüşümsel tıp alanında önemli bir projeyi hayata geçiriyor.


Bu ana bilim dalının yaptığı proje başvurusu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edildi.

TÜSEB bünyesinde başlayan ve bugüne kadar yaklaşık 100 kişinin genomunun dizilendiği Türk Genom Projesi'nde, Trakya Üniversitesi de yer alacak.


Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı açıklamada, üniversitelerinin bu önemli projenin paydaşlarından olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tabakoğlu, yönetim olarak bilimsel bilgi üretmek noktasında tüm çalışmaları koşulsuz desteklediklerini belirtti.

Bölgeye önemli değerler üretmek için çalıştıklarını anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Doç. Dr. Hakan Gürkan hocamızın liderliğinde Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalımızın değerli hocaları ve öğrencilerimiz, tarihi bir projede kilit rol oynayacak. TÜSEB'in başlatmış olduğu Türk Genom Haritası çalışmalarına hocalarımız, nadir görülen hastalıkların gen haritalarının çıkarılması ile destek verecek. Çalışmalar tamamlandığında inanıyorum ki Türk tıbbı, büyük bir gelişim göstererek dünyada bu konuda söz sahibi ülkelerden biri olacak. Böylesi önemli bir projeye imza attıkları için Doç. Dr. Hakan Gürkan hocama ve değerli ekip arkadaşlarına şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim."

Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'nın jüri toplantısı ertelendi

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun desteği ile 4 yıldız almaya hak kazanan sayılı yarışmalar arasında yer alan Edirne Belediyesi Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'nın başvurularının 22 Mayıs'ta sona erdiği belirtildi.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin federasyonun sitesinden fotoğraflarını online yüklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şartname gereği fotoğrafları değerlendirecek seçici kurulun, 29 Mayıs tarihinde Edirne'de toplanması gerekiyordu. Ancak il dışından gelmesi gereken jüri üyelerinin salgın tedbirleri kapsamında Edirne'ye gelemeyeceği için toplantı federasyon ve jüri üyeleri ile de görüşülerek belediye encümen kararı ile 30 Haziran'a ertelendi. Seçici kurul 30 Haziran'da toplanarak, Kırkpınar'ın en iyi fotoğraflarını belirleyecek. Yarışmanın sonuçları ise 1 Temmuz tarihinde açıklanacak ve Edirne Belediyesi ile federasyonun resmi internet sitelerinden ilan edilecek."

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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