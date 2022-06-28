Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

28.06.2022 13:47
Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret etti.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaytancıoğlu ve Pekcanlı, lisanslı depoya ürün teslim eden üreticilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaytancıoğlu, buğdayın tüccarlar tarafından 6 bin 600 ile 7 bin lira arasındaki fiyatlara satın alındığını, üreticilerin TMO'nun ürün tesliminden 3 ay sonra ödeyeceği 1000 lirayı bekleyemediğini iler sürdü.

Gaytancıoğlu, lisanslı depoda ve hayvan borsasında görüştükleri çiftçilerin hükümetin politikaları nedeniyle mağdur olduklarını iddia etti.

Keşan'da sinekle mücadele devam ediyor

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru, ilçe merkezi ve mücavir alanlarda sinek ilaçlamalarının sürdüğünü bildirdi.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, sinek ve haşerelerle larva mücadelesinin önemli olduğunu belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Doğru, vatandaşların refahı ve yaşam standartlarını artırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

İlaçlama çalışmalarının yanı sıra dere ve çöplük alanların ıslahı gibi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Doğru, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin asıl hedefi sivrisinek, karasinek gibi vektörlerin kaynağında kurutup üremesini engellemektir. Bu mücadelede 2022 kış sezonunda Keşan merkez, Mecidiye, Erikli, Danişment ve Yayla sahillerinde dere ıslah çalışmaları yaptık.

Larva mücadelesi sivrisineğin üreyebileceği durgun sular, fosseptik kuyuları, süs havuzları, kullanılmayan yüzme havuzları, bina altlarında biriken su kaynakları, çiçek altlıklarında biriken sular, atık durumdaki kullanılmayan taşıt lastikleri, dereler, çeltik tarlaları en önemli sivrisinek üreme alanlarıdır. Bu alanlar için 20 günde bir larva mücadelesine uygun larvasitler kullanılarak mücadele yapılmaktadır."?

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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