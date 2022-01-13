CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki heyet, Süloğlu ilçesini ziyaret etti.

Süloğlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Torun ve beraberindeki milletvekilleri, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve meclis üyelerini ziyaret etti.

Torun ziyarette, Süloğlu'nda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ormankıran da partisinin üst düzey yöneticilerini ilçede misafir etmekten mutluluk duyduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde ayrım yapmaksızın hizmetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Ziyarette Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve İl Başkanı Fevzi Pekcan da yer aldı.

İba, evleri yanan aileleri ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Umurbey Mahallesi'nde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileleri ziyaret etti.

İba, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ile birlikte ziyaret ettiği ev sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Keşan Belediyesi sokak hayvanlarına mama dağıttı

Keşan Belediyesince soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından ilçe merkezi ile Erikli, Yayla ve Danişment sahillerindeki sokak hayvanlarına beslenmeleri için mama bırakıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yağan kar yağışı ve soğuk nedeniyle sokaklardaki canların açlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek "Keşan Belediyesi olarak canlarımıza mama dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı da bu havalarda çevresindeki sokak canlarına değer vermeye ve onları beslemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin'den "akaryakıtta ÖTV kaldırılsın" önerisi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV'nin kaldırılması önerisinde bulundu.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artışın, insanları araç kullanamaz hale getireceğini savundu.

Akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini ifade eden Tekin, " Hükümet, akaryakıtta ÖTV'yi tamamen kaldırmalı ve KDV'yi de düşürmelidir. Gıda ürünlerinde de KDV oranının yüzde 1'e indirilmelidir. " ifadelerini kullandı.