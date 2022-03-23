Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

23.03.2022 12:06
Edirne'den kısa kısa

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Başaran, Enez Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında birçok medeniyetin izlerinin bulunduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Başaran, Enez Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında birçok medeniyetin izlerinin bulunduğunu belirtti.

Enez Kalesi Kazı Başkanlığını uzun yıllar yürüten Prof. Dr. Başaran, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş moderatörlüğünde gerçekleşen Trakya'da Arkeoloji konuşmalarına katılarak Enez Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını değerlendirdi.

Başaran, Enez Kalesi ve çevresinde kazı çalışmalarının 40 yıldan fazla süredir devam ettiğini söyledi.

Kazılarda pek çok keramik ve metal objenin bulunduğunu belirten Başaran, kale ve çevresinde Bizans'tan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerine rastlandığını ifade etti.

Kalenin mimari yapılarının bir kısmının günümüze kadar ulaşabildiğini anlatan Başaran, yapılan çalışmalarla yer altında kalıntıların gün yüzüne çıkmaya devam ettiğini dile getirdi.

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 600 bini geçti

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 600 bin 79 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 169 bin 333 oldu. Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 290 bin 259'a ulaştı, aynı dönemde Kırklareli'nde ise 140 bin 487 oldu.

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Trakya Bölgesi, Öğretim Üyesi, Edebiyat, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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