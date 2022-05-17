Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

17.05.2022 14:32
Edirne'den kısa kısa

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, merkeze bağlı İskender, Köşen ve Demirhanlı köylerinde ayçiçeği ekim alanlarında incelemede bulundu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, merkeze bağlı İskender, Köşen ve Demirhanlı köylerinde ayçiçeği ekim alanlarında incelemede bulundu.

Müdürlük teknik personeliyle birlikte tarlaları gezen Bayazıt, bitkinin gelişim sürecini inceledi.

Üreticilerle bir araya gelen Bayazıt, yabancı ot ilaçlamalarından maksimum fayda sağlanması için rüzgarsız havalarda tekniğine uygun ilaçlama yapılması gerektiğini belirtti.

Keşan Belediyesine ödül

Keşan Belediyesinin "Doğayla Özdeş Üreten Çocuklar" projesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödül aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ankara'da düzenlenen programda ödülü, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, çocuk ve doğa dostu projelerin Keşan'a ödül getirdiğini belirtti.

Projeyle çocukları okul ve ev dışında hayata katmayı planladıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü çocuklarımızın mutluluğu, dünyanın mutluluğu demek. Yarışmaya çocuklarımızın doğayla iç içe şekilde, yedikleri ürünlerin nasıl üretildiklerini kendilerine ait alanda yetiştiricilik yaparak öğrenebilecekleri bir projeyle katıldık. Doğaya duyarlı, toprakla iç içe, teknolojiyi de işin içine katarak çok güzel bir yerinde eğitim projesi ile çocuklarımızı hayata hazırlayacağız. Bu projede toplanan geri dönüşüm materyallerinden, ileri dönüşüm çalışmaları yaparak, üretilen materyallerin çocuklar tarafından kullanılmasını sağlayacağız."

Helvacıoğlu, projenin hazırlanmasında emeği olan Keşan Belediyesi Proje Masası ekibine de teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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