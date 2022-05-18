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Edirne'den kısa kısa

18.05.2022 11:06
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi (TÜ) 1998 yılında kurulan ve merkezi Romanya'da bulunan Karadeniz Üniversiteler Birliği'ne (BSUN) üye oldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) 1998 yılında kurulan ve merkezi Romanya'da bulunan Karadeniz Üniversiteler Birliği'ne (BSUN) üye oldu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Organizasyonu'na üye 12 ülkeden üniversitenin bulunduğu Karadeniz Üniversiteler Birliği'ne oy birliği ile kabul edildi.

Çevrim içi gerçekleştirilen oylama öncesinde BSUN Genel Sekreteri Prof. Dr. Eden Mamut, Eski Selanik Aristotales Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Pericles A. Mitkas ve Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sorin Costreie Trakya Üniversitesinin birliğe güç katacağını belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Trakya Üniversitesi oy birliği ile Karadeniz Üniversiteler Birliği'ne kabul edildi.

Sempozyumda Trakya'nın geleceği konuşuldu

Trakya Üniversiteler Birliği'nin (TÜB) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) iş birliğinde düzenlenen "5. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Trakya'nın Geleceği Sempozyumu" çevrim içi gerçekleşti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Trakya'nın geleceği" temasıyla iki gün süren sempozyumda, Trakya özelinde bölgesel kalkınmayı etkileyen konular ele alındı.

ÇOMÜ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten gerçekleştirdi.

Küreselleşme ve bölgesel kalkınmanın ilişkisine ve önemine değinen Kanten, üniversitelerin, rekabetçi ve yenilikçi bölgesel gelişmenin temel unsurları olduğunu söyledi.

Sempozyumda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Serel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar da bir konuşma yaptı.

Sempozyumda ilk gün bölgesel kalkınma ve üniversite kent etkileşimi başlıklı üç oturum gerçekleştirilirken, ikinci gün Ar-Ge ve inovasyon, turizm, tarım ve mesleki konularında beş oturum yapıldı.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Üniversiteler, Karadeniz, Rektör, Güncel, Son Dakika

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