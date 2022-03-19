Edirne, turizmden aldığı payı "planlı hareket ederek" artıracak - Son Dakika

Edirne'nin öne çıkan kültür ve turizm varlıklarını ortaya koyan, mevcut potansiyelin nasıl ortaya çıkarılacağına, turizmin ekonomiye ve bölge insanına nasıl katkıda bulunacağına dair yol haritası çizen Edirne 2022-2030 Master Planı hazırlandı.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan planda, dünya ve Türkiye turizmine genel bakış ve eğilimler analiz edilirken, stratejik amaçlar ve öncelikler ile kısa-uzun vade eylem planları belirlendi.

Edirne turizminin sürdürülebilir çerçevede geliştirilmesi amacıyla bütünleşik destinasyon yönetim yaklaşımı temel alınarak hazırlanan planda, il turizminin sorunlarına sistematik çözümler üreterek altyapı ve hizmet kalitesini artırma, turizmin çeşitlendirilmesine yönelik destinasyonlar ve akıllı turizm faaliyetleri hedeflendi.

Kentteki tüm turizm paydaşlarını bir araya getirerek eylem planlarını yürütmesi planlanan Edirne Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, 4 ana strateji çerçevesinde 51 eylem planını 8 yıl içerisinde hayata geçirecek.

Öne çıkan eylem planları

Kentin tanıtımı amacıyla sosyal medya fenomenleri ve sanatçılarla faaliyetler düzenlenecek.

İstanbul'dan turist çekmek maksadıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Sınır ülkelerin yanı sıra Balkan ülkeleri acentelerine yönelik paketler hazırlanacak. Mimar Sinan rotası, inanç turizmi rotaları tanıtılacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kakava Festivali'nin etkin tanıtımı yapılacak.

Turizm radyosu kurulacak

Sınır kapılarından geçiş sonrasında internet erişimi imkanı olmayan ziyaretçiler için Edirne tanıtımının yapıldığı, gastronomi turizmi açısından alternatiflerin sunulduğu, kültür turizmi açısından gezilebilecek alanların tanıtıldığı, esnaf ve çarşının anlatıldığı kısa podcast yayınların kurgulanacağı, farklı dillerde hizmet verecek Turizm Radyosu faaliyete alınacak.

"Payitaht Edirne" konsepti

Turizmde kentin tanıtımında Osmanlı kimliğinden de yararlanılacak. Diğer payitahtlar İstanbul ve Bursa ile ortak paket turlar hazırlanacak.

Osmanlı mutfağını özendirecek çalışmalar yapılacak.

Fatih Sultan Mehmet'in isminin Edirne ile özdeşleştirilmesi ve bu tema üzerinden hediyelikler hazırlanacak. Edirne Sarayı turizm destinasyonu haline getirilecek.

Savaş alanları destinasyonları

Antik dönemlerden başlayarak, tarih boyunca birçok ordunun geçiş istikametinde bulunan pek çok savaşın gerçekleştiği stratejik bir merkez olan Trak, Kelt, Pers, Got, Latin, Bulgar, Yunan ve Türk ordularının savaşlarına şahit olan Edirne'de savaş alanları, destinasyon haline getirilecek.

Özellikle Hadrianapolis Muharebesi olarak bilinen ve Roma orduları ile isyancı Gotların çarpıştığı meşhur savaş konusunda özel bir çalışma yapılacak. Savaşın Avrupalı turistlere yönelik turizm ürünü haline getirilmesi sağlanacak.