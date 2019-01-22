Son Dakika Haberleri: Eekişehir Yolu Daha da Nefes Alacak

Eekişehir Yolu Daha da Nefes Alacak

59 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in farklı noktalarında yapımına başladığı yol ve kavşak çalışmalarını hızla tamamlayarak, hizmete açıyor.

Eekişehir Yolu Daha da Nefes Alacak, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in farklı noktalarında yapımına başladığı yol ve kavşak çalışmalarını hızla tamamlayarak, hizmete açıyor.

Kesintisiz ulaşımı sağlayan Kepekli, Akköprü ve Türk Telekom Kavşaklarının hizmete açılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla yapımına başlanan ve Eskişehir Yolu trafiğine nefes aldıracak ayrıca Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak alternatif üst geçit köprü inşaatı tamamlandı. ODTÜ- Teknokent Kavşağı'nı trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi bir yandan da Bilkent Şehir Hastanesi'ne bağlantı sağlayacak "Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı" yapımına devam ederken, yaklaşık 4 ay gibi kısa bir süre içinde "Eskişehir Yolu Hastane Girişi Üst Geçit Köprüsü" inşaatını tamamlayarak trafiğe açtı.,Başkan Tuna'nın bir an önce bitirilmesi için talimat verdiği ve sık sık yerinde incelemelerde bulunduğu kavşak çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu bir bir tamamlanıyor. Bilkent Şehir Hastanesi'ne Başkent'in dört bir yanından kolaylıkla ulaşımın sağlanabilmesi için 29 köprü ve kavşak ile birbirine bağlantılı 33 kilometre uzunluğundaki yeni yollar aşama aşama trafiğe açılıyor. Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte günlük 100 bin kişi ve 30 bin aracın daha Eskişehir Yolu'nu kullanmaya başlayacak olması nedeniyle alternatif güzergah projeleri tek tek hayata geçiriliyor. Eskişehir yönünde Dumlupınar Bulvarı'nda ilerleyen araçlar; Danıştay, AFAD ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın karşısından ardgerme köprü olarak da adlandırılan üst geçit köprüsünü kullanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne dönüş sağlayabilecek. Yeni üst geçit sayesinde Eskişehir Yolu'nun trafik yükü azalacak.

2 şerit ve yaya yoluna sahip

Üst geçit 288 metre uzunluğunda 2 şeritli olarak trafiğe açılırken, yolun her iki tarafından asansörle geçişi sağlayacak 2,5 metre genişliğinde ve 108 metre uzunluğunda yaya geçidi ile de hizmet verecek. "Eskişehir Yolu Hastane Girişi Üst Geçit Köprüsü"nün yaya yolu, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ise kısa bir süre içinde tamamlanacak. Bilkent Şehir Hastanesi'ne erişimi kolaylaştırarak ve ODTÜ-Teknokent Kavşağı'na bağlantı sağlayacak bir başka önemli proje olan "Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşak" yapımında sona yaklaşıldı. Yol bağlantıları ve çok katlı özelliği ile Ankara'da bir ilk olacak Hacettepe Üniversitesi Önü Çok Katlı Köprülü Kavşağı'nda üst geçitler; 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Trafik akışı Angora Bulvarı'ndan Hacettepe-Beytepe Kampüs Yolu Dumlupınar Bulvarı istikametine doğru 2 şeritli sağlanacak. 355 metre uzunluğundaki ardgerme köprünün altında döner kavşak ve U dönüşleri yer alacak. Çok katlı kavşak aynı zamanda Angora Bulvarı'ndan Bilkent Şehir Hastanesi'ne de geçişi sağlayacak şekilde tasarlandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Eskişehir, Şehir Hastanesi, Ankara, Güncel
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