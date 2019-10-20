Son Dakika Haberleri: Efeler ikinci oldu
Son Dakika Güncel Efeler ikinci oldu

Efeler ikinci oldu

1 saat önce

Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybol takımı, İzmir'de düzenlenen TSYD Voleybol turnuvasını ikinci sırada tamamladı.

Efeler ikinci oldu, System.String[]

Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybol takımı, İzmir'de düzenlenen TSYD Voleybol turnuvasını ikinci sırada tamamladı.


Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 17-19 Ekim tarihlerinde düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası sona erdi. AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcileri Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas, Galatasaray ve İstanbul BBSK takımlarının yer aldığı turnuvada ekipler yeni sezon öncesi son durumlarını görme fırsatı yakaladı.


İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda Bursa ekibi, turnuvanın ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. İkinci maçında Arkas'ı 3-0 ve üçüncü maçında İstanbul BBSK takımını 3-2 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor turnuvayı ikinci sırada tamamladı.


Oynanan karşılaşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne katılım plaketini TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu verdi. - BURSA

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Büyükşehir Belediyespor, voleybol, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de petrol türevi atıklar denizi kirletti, ekipler bölgede çalışma başlattı
MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü Futbol koçu, silahlı saldırganı sarılarak etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 19:03:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efeler ikinci oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]