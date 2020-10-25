Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0 - Son Dakika

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0

25.10.2020 17:11
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0, System.String[]

Axa Sigorta Efeler Ligi 11. hafta karşılaşmasında Arhavi Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Axa Sigorta Efeler Ligi 11. hafta karşılaşmasında Arhavi Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Fatih Yayla, Gürhan Gül

Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Koray Sahin, Jacopo Massarı, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Kaan Kar, Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Pavel Kuklınskı, Burak Hazırol(L)

Arhavi Voleybol: Soydan Onur, Senyüzlü Seymen, Can Erenhan, İnanç Cengiz Tuna (L), Altıntaş Oğuzhan (L), Akgül Yasin, Tatar Anıl, Sağlık Rıdvan, Sağır Ali Berke, Saraç Fahri, Baykal Hüseyin, Tatar Bilal, Yılmaz Baran

Setler: 25-22, 25-19, 25-17

Süre: 87 dakika (32, 30, 25)

Takımı galibiyetten ötürü tebrik eden Bingöl Solhan Spor Kulüp Başkanı Ziya Sözen, "Arhavi Voleybol Takımı müsabakasında galibiyet ile bizleri sevindiren ekibimizi tebrik eder, kendilerini kutlarım. Lige başlarken bazı eksikliklerimiz vardı ve sonraki süreçte takımımızda Covid-19 testi pozitif çıkan sporcularımız oldu. Ertelenen müsabakalar oldu. Şükür sıkıntıların çoğunu geride bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Yeniden müsabakalara başlarken galibiyet ile başlamak iyi bir moral oldu. Takımımızı tebrik eder, başarıların devamını dilerim" dedi. - BİNGÖL

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0

voleybol, Arhavi, Solhan, Bingöl, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Arhavi Voleybol: 0 - Son Dakika Spor

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