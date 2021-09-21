Üye Girişi
Eflatun Nuri'de tema iklim krizi ve çevre - Son Dakika

Eflatun Nuri'de tema iklim krizi ve çevre

21.09.2021 15:48
Eflatun Nuri'de tema iklim krizi ve çevre, System.String[]

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda heyecan başladı.

Yarışmanın detaylarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi açıkladı. Batur, yarışmanın ulusal boyutta çok önemli bir konuma geldiğine dikkat çekerek, "Bu yarışmamızı yaşatmak ve daha ileriye götürmek hepimizin görevi olmalı" dedi. Gappi ise"İzmir gibi demokrasinin beşiği olan bir kentte tüm tahakkümlere karşı çıkmak bizim için çok önemli" diye konuştu.

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğinde beşincisi bu yıl yapılacak Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması için başvuru süreci başladı. Her yıl farklı bir temayla düzenlenen yarışmanın konusu "İklim Krizi ve Çevre" olurken, usta karikatürist Mustafa Bora adına verilen özel ödül de bu sene portre karikatür dalı olarak ayrıldı. Bu dalın konusu ise bir süre önce yaşamını yitiren sanatçı Ferhan Şensoy olarak belirlendi.

Beşinci kez düzenleniyor

Türkiye'nin önemli çizerlerinden Eflatun Nuri'nin anısına, beşinci kez düzenlenecek Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nın duyurusu İzmir Gazeteciler Cemiyeti Karataş Lokali'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Tunalı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehlika Gökmen, Meltem Seyis, Esat Erçetingöz, İlkses Gazetesi Yazı işleri Müdürü Erdal Erek, Karikatüristler Sadık Pala, Mustafa Yıldız ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Batur: Yarışmayı yaşatmak hepimizin görevi

Konusu, 2017'de "İfade ve Basın Özgürlüğü", 2018'de "Kentler ve Umutlar", 2019'da "Şiddet" ve 2020'de "Kovid-19 Pandemi" olarak belirlenen yarışmanın ana temasının bu yıl "İklim Krizi ve Çevre" olduğunu açıklayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nın 5.'sini düzenliyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Karikatürün önemli bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Batur, üniversite yıllarında Gırgır dergisinin çıkacağı cuma günlerini iple çektiklerini hatırlatarak, "Ama şimdi öyle bir ortama geldik ki, çizgileri de düşünceleri de hapseden bir anlayışla yönetiliyoruz. Bu nedenle bu yarışmamızın anlamı çok daha büyük. Dünyanın yaşadığı en büyük problem ise iklim krizi ve çevre. Bu nedenle konunun da çok isabetli bir seçim olduğuna inanıyorum. Eserler de bu konuya çok güzel dikkat çekecektir ve hepimizi bir kez daha düşünmeye sevk edecektir" dedi.

Yarışmanın ulusal boyutta çok ilgi gören, çok önemli bir konuma geldiğine işaret eden Batur, "Pandemi sürecine rağmen katılım çok oldu. Bu yıl da çok güzel bir yarışma olacak. Yarışmaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yarışmamızı yaşatmak ve daha ileriye götürmek hepimizin görevi olmalı" diye konuştu. Yarışmada Türkiye'de sanata ve tiyatroya çok büyük katkıları olan sanatçı Ferhan Şensoy'un da anılacağını ifade eden Batur, yarışmacılara ve gönderilen çok sayıda iyi eser arasında her yıl seçim yapmakta zorlanan jüri üyelerine kolaylıklar diledi.

Gappi: En güvenilir yarışma

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de yarışmanın Konak Belediyesi'nin destekleriyle ulusal düzeyde ses getirecek ölçülerde yapıldığına dikkat çekti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Gappi, "Gerçekten bugün karikatür yarışmamız Türkiye çapında en kaliteli ve güvenilir yarışma haline geldi. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor. Çizer dünyasında bu yarışma farklı bir yer edindi" dedi. Büyük bir prestije sahip olan yarışmanın kendilerine büyük bir 'karşı çıkış' sağladığına dikkat çeken Gappi, "Bu sanatta Türkiye'ye damga vurmuş Eflatun Nuri'yi anmak, onu yaşatmak, İzmir gibi demokrasinin beşiği olan, fikre ve ifadeye sahip çıkan bir kentte tüm tahakkümlere karşı çıkmak bizim için çok önemli" diye konuştu.

Yarışma fikrini beş yıl önce gündeme getiren karikatürist Sadık Pala da etkinliğin her geçen yıl değerlendiğini vurgulayarak, Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür etti.

Her yaştan çizere açık

5. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması profesyonel ya da amatör her yaştan çizere açık. Çizerler her iki dalda en fazla üç eserle katılabiliyor. Bu yıl sanatçıların eserlerini gönderebileceği son tarih 13 Aralık olarak belirlendi. Katılımcıların bu tarihe kadar A4 boyutunda olacak eserlerini eflatunnuriyarişma@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

Çizim tekniği serbest olan karikatürler daha önce başka bir yarışmaya katılmış olabiliyor ancak ödül almamış olması şartı aranıyor.

Ödül töreni özel bir günde

Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren eserler 20 Aralık 2021'de açıklanacak. Karikatüristler ödüllerini ise Çalışan Gazeteciler Günü olan 10 Ocak'ta yapılacak törenle alacak. Yarışma karikatürlerinden seçilen eserler belirlenen sanat galerilerinde sergilenecek. Yarışmada dereceye girenlere plaketin yanı sıra para ödülü de verilecek. Yarışma şartnamesine göre birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 5 bin TL, üçüncülük ödülü ise 4 bin TL olarak belirlendi. Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti özel ödülleri ise 1500 TL olacak. Üç yarışmacıya da 1500 TL başarı ödülü verilecek. Jüri Özel Ödülü ile Mustafa Bora Portre Ödülü'nü kazanan yarışmacılar ise 1000 TL ödül alacak. Ödüllerden biri de ulusal veya yerel gazetelerde yayımlanmış konuyla bağlantılı karikatüre verilecek.

Büyük usta Eflatun Nuri

Asıl ismi Adil Nuri Erkoç olan Eflatun Nuri, 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğreniminden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat eğitimine başlayan, ancak yarım bırakan Eflatun Nuri'nin yapıtları, ilk olarak 1942'de Akbaba'da yer aldı. Birçok dergi ve gazetede çizen Eflatun Nuri'nin karikatürleri yurtdışında da yayımlandı. 1969 yılında Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde yapılan uluslararası yarışmada jüri özel ödülü kazanan ve Londra'da kişisel sergi açan Eflatun Nuri'nin son dönemde yazıları ve çizgileri, Leman, Öküz, Yeni Harman ve Kaçak Yayın'da yer aldı. Türk karikatürünün büyük ustalarından olan Eflatun Nuri, 3 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da yaşama gözlerini yumdu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eflatun Nuri'de tema iklim krizi ve çevre - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor 15:44 Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Sedat Peker hakkında 15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor 15:29 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti 15:22 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük 15:18 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü 15:17 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı 14:39 İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Son Dakika Haberleri
15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
15:28 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
15:21 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
15:16 Evlilik dışı bebeğini ilaç içerek öldürmek isteyen genç kadın, bebeğin yaşadığını fark ettiği anda elleriyle boğarak öldürdü
15:10 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
14:50 Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı
14:48 SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü
14:45 Gökbey helikopterinden şov! Teknofest'e özel uçuş gösterisi yapacak
Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir         
15:46
Messi, boşu boşuna hocasını ateşe atmış! Pochettino kararında haklı çıktı Messi, boşu boşuna hocasını ateşe atmış! Pochettino kararında haklı çıktı         
15:38
THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor         
15:33
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş Olay görüntüleri ortaya çıktı! Ustasını 5 saat bıçakla rehin alan garson, öncesinde bir de gasbetmiş         
15:22
Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu Ünlü Yatırım Holding, 300 milyon lira sermeye ile yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu         
15:18
4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz 4 kişinin saldırısına uğrayan Yiğit Marcus Aral: Kerem'in selamı var deyip dövdüler, o kimmiş öğreneceğiz         
15:10
Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı Alex Telles'ten yıllar sonra Didier Drogba itirafı: Sinirli bir şekilde hepimizi esir aldı, şişeyi kırdı         
14:51
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi         
13:48
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 15:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: Eflatun Nuri'de tema iklim krizi ve çevre - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement