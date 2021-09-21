Eflatun Nuri'de tema iklim krizi ve çevre - Son Dakika

Yarışmanın detaylarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi açıkladı. Batur, yarışmanın ulusal boyutta çok önemli bir konuma geldiğine dikkat çekerek, "Bu yarışmamızı yaşatmak ve daha ileriye götürmek hepimizin görevi olmalı" dedi. Gappi ise"İzmir gibi demokrasinin beşiği olan bir kentte tüm tahakkümlere karşı çıkmak bizim için çok önemli" diye konuştu.

Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğinde beşincisi bu yıl yapılacak Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması için başvuru süreci başladı. Her yıl farklı bir temayla düzenlenen yarışmanın konusu "İklim Krizi ve Çevre" olurken, usta karikatürist Mustafa Bora adına verilen özel ödül de bu sene portre karikatür dalı olarak ayrıldı. Bu dalın konusu ise bir süre önce yaşamını yitiren sanatçı Ferhan Şensoy olarak belirlendi.

Beşinci kez düzenleniyor

Türkiye'nin önemli çizerlerinden Eflatun Nuri'nin anısına, beşinci kez düzenlenecek Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nın duyurusu İzmir Gazeteciler Cemiyeti Karataş Lokali'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Tunalı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehlika Gökmen, Meltem Seyis, Esat Erçetingöz, İlkses Gazetesi Yazı işleri Müdürü Erdal Erek, Karikatüristler Sadık Pala, Mustafa Yıldız ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Batur: Yarışmayı yaşatmak hepimizin görevi

Konusu, 2017'de "İfade ve Basın Özgürlüğü", 2018'de "Kentler ve Umutlar", 2019'da "Şiddet" ve 2020'de "Kovid-19 Pandemi" olarak belirlenen yarışmanın ana temasının bu yıl "İklim Krizi ve Çevre" olduğunu açıklayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nın 5.'sini düzenliyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Karikatürün önemli bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Batur, üniversite yıllarında Gırgır dergisinin çıkacağı cuma günlerini iple çektiklerini hatırlatarak, "Ama şimdi öyle bir ortama geldik ki, çizgileri de düşünceleri de hapseden bir anlayışla yönetiliyoruz. Bu nedenle bu yarışmamızın anlamı çok daha büyük. Dünyanın yaşadığı en büyük problem ise iklim krizi ve çevre. Bu nedenle konunun da çok isabetli bir seçim olduğuna inanıyorum. Eserler de bu konuya çok güzel dikkat çekecektir ve hepimizi bir kez daha düşünmeye sevk edecektir" dedi.

Yarışmanın ulusal boyutta çok ilgi gören, çok önemli bir konuma geldiğine işaret eden Batur, "Pandemi sürecine rağmen katılım çok oldu. Bu yıl da çok güzel bir yarışma olacak. Yarışmaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu yarışmamızı yaşatmak ve daha ileriye götürmek hepimizin görevi olmalı" diye konuştu. Yarışmada Türkiye'de sanata ve tiyatroya çok büyük katkıları olan sanatçı Ferhan Şensoy'un da anılacağını ifade eden Batur, yarışmacılara ve gönderilen çok sayıda iyi eser arasında her yıl seçim yapmakta zorlanan jüri üyelerine kolaylıklar diledi.

Gappi: En güvenilir yarışma

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de yarışmanın Konak Belediyesi'nin destekleriyle ulusal düzeyde ses getirecek ölçülerde yapıldığına dikkat çekti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Gappi, "Gerçekten bugün karikatür yarışmamız Türkiye çapında en kaliteli ve güvenilir yarışma haline geldi. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor. Çizer dünyasında bu yarışma farklı bir yer edindi" dedi. Büyük bir prestije sahip olan yarışmanın kendilerine büyük bir 'karşı çıkış' sağladığına dikkat çeken Gappi, "Bu sanatta Türkiye'ye damga vurmuş Eflatun Nuri'yi anmak, onu yaşatmak, İzmir gibi demokrasinin beşiği olan, fikre ve ifadeye sahip çıkan bir kentte tüm tahakkümlere karşı çıkmak bizim için çok önemli" diye konuştu.

Yarışma fikrini beş yıl önce gündeme getiren karikatürist Sadık Pala da etkinliğin her geçen yıl değerlendiğini vurgulayarak, Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür etti.

Her yaştan çizere açık

5. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması profesyonel ya da amatör her yaştan çizere açık. Çizerler her iki dalda en fazla üç eserle katılabiliyor. Bu yıl sanatçıların eserlerini gönderebileceği son tarih 13 Aralık olarak belirlendi. Katılımcıların bu tarihe kadar A4 boyutunda olacak eserlerini eflatunnuriyarişma@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

Çizim tekniği serbest olan karikatürler daha önce başka bir yarışmaya katılmış olabiliyor ancak ödül almamış olması şartı aranıyor.

Ödül töreni özel bir günde

Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren eserler 20 Aralık 2021'de açıklanacak. Karikatüristler ödüllerini ise Çalışan Gazeteciler Günü olan 10 Ocak'ta yapılacak törenle alacak. Yarışma karikatürlerinden seçilen eserler belirlenen sanat galerilerinde sergilenecek. Yarışmada dereceye girenlere plaketin yanı sıra para ödülü de verilecek. Yarışma şartnamesine göre birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 5 bin TL, üçüncülük ödülü ise 4 bin TL olarak belirlendi. Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti özel ödülleri ise 1500 TL olacak. Üç yarışmacıya da 1500 TL başarı ödülü verilecek. Jüri Özel Ödülü ile Mustafa Bora Portre Ödülü'nü kazanan yarışmacılar ise 1000 TL ödül alacak. Ödüllerden biri de ulusal veya yerel gazetelerde yayımlanmış konuyla bağlantılı karikatüre verilecek.

Büyük usta Eflatun Nuri

Asıl ismi Adil Nuri Erkoç olan Eflatun Nuri, 1927 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğreniminden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat eğitimine başlayan, ancak yarım bırakan Eflatun Nuri'nin yapıtları, ilk olarak 1942'de Akbaba'da yer aldı. Birçok dergi ve gazetede çizen Eflatun Nuri'nin karikatürleri yurtdışında da yayımlandı. 1969 yılında Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde yapılan uluslararası yarışmada jüri özel ödülü kazanan ve Londra'da kişisel sergi açan Eflatun Nuri'nin son dönemde yazıları ve çizgileri, Leman, Öküz, Yeni Harman ve Kaçak Yayın'da yer aldı. Türk karikatürünün büyük ustalarından olan Eflatun Nuri, 3 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da yaşama gözlerini yumdu.