Ege Bölgesi'nde pamuk rekoltesi 167 bin ton bekleniyor - Son Dakika

Ege Bölgesi'nde pamuk rekoltesi 167 bin ton bekleniyor

20.10.2020 11:21
Ege Bölgesi'nde pamuk rekoltesi 167 bin ton bekleniyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Ege Bölgesi'nde yeni üretim sezonunda 167 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Ege Bölgesi'nde yeni üretim sezonunda 167 bin ton rekolte bekleniyor.

İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden yetkililerin oluşturduğu tahmin heyetinin raporu, online toplantıda açıklandı.

Tahmin raporuyla ilgili açıklama yapan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, Ege Bölgesi'nde pamuk ekim alanının yüzde 15 düşüşle 96 bin hektara gerilediği, ortalama kütlü pamuk üretiminin 429 bin ton, lif pamuk üretiminin ise 167 bin ton olmasının beklendiğini kaydetti.

Bu sezon verimin dekarda 447 kilogram, çırçır randıman oranının da yüzde 39 olarak tahmin edildiğini kaydeden Uçak, Türkiye genelinde de pamuk üretim miktarında gerileme görüleceğini ifade etti.

2019-2020 sezonunda Türkiye'nin lif pamuk üretiminin 814 bin ton olarak gerçekleştiğini, bu sezon ise 600-650 bin ton seviyelerini beklediklerini aktaran Uçak, şu görüşleri paylaştı:

"Pamuk üretiminin halen bu seviyeleri koruyabilmesinin en önemli nedeni devletimizin verdiği prim ödemesi desteğidir. Destekler, sürdürülebilir pamuk üretimi için hayati öneme sahip. Bu sezon pamuk prim miktarının geçen yıla göre yüzde 37,5 artışla kiloda 1,1 lira olarak açıklanması nedeniyle ilgililere teşekkür ediyoruz. Gübre ve mazot desteği ile toplam destek miktarı kiloda 1,23 lira seviyesine ulaşacak. Keşke ülkemizin şartları daha elverişli olsaydı ve talep etmiş olduğumuz 1,5 lira seviyesine ulaşabilmiş olsaydık. Ancak mevcut durumda söz konusu artışı olumlu karşılıyoruz. Piyasadaki mevcut fiyatlar ve açıklanan primle kaybettiğimiz pamuk ekim alanlarının en azından bir miktarını gelecek yıl geri kazanacağımıza inanıyoruz."

Üreticiye prim morali

Borsa Meclis Başkanı Barış Kocagöz de açıklanan prim miktarının üreticiye moral verdiğini, primlerin pamuk ekim zamanı olan nisan ayında ödenmiş olmasının son derece önemli olduğuna işaret etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de yeni açıklanan destek primi ve fiyatlar sayesinde gelecek sezon amaçlarının 1 milyon ton pamuk üretimine ulaşmak olduğunu belirtti.

Gelecek yıl üretici sayısının artmasını beklediklerini dile getiren Eskinazi, "Ben primlerin sabit değil, dünya piyasalarına göre oluşması için çalışmalar yapmalıyız görüşündeyim. Bakanlık ile bu konuda koordinasyon içerisinde olmalıyız. Stratejik bir ürün olan pamuğun üretimi artırılmalı ve üretici mutlu edilmeli." diye konuştu.

Türkiye, prim, Ekim, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ege Bölgesi'nde pamuk rekoltesi 167 bin ton bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

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