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Ege'de şampiyonlar geçidi - Son Dakika

Ege'de şampiyonlar geçidi

28.05.2021 13:23
Ege'de şampiyonlar geçidi, System.String[]

Futbolda 2020-2021 sezonunda Ege 5 şampiyon birden çıkardı.

Futbolda 2020-2021 sezonunda Ege 5 şampiyon birden çıkardı. Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Altay, yıllar süren Süper Lig hasretine son verirken, Manisa Futbol Kulübü tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'e çıktı. Somaspor, Nazilli Belediyespor ve Bucaspor 1928 de adlarını 2'nci Lig'e yazdırdı. 2018'de 2'nci Lig'e çıktıktan sonra son 2 yılda 1'nci Lig hedefini Play-Off'ta kaçıran Manisa FK, bu sezonun en erken şampiyonu olurken rekorlar kırdı. Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'u 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlikle zirvede tamamlayıp adını 1'nci Lig'e yazdıran Manisa ekibi, Türkiye'de 29 yıl sonra namağlup şampiyon olan ilk takım oldu.

Manisa FK, 1984'te 2'nci Lig'i yenilgisiz şampiyon bitiren Malatyaspor ve 1992'de Süper Lig'de nağmağlup şampiyon olan Beşiktaş'tan sonra Türkiye'nin üçüncü namağlup şampiyonu olarak tarihe geçti. Somaspor, Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylarca zirvede yer alıp sezonu şampiyon tamamlayarak 2'nci Lig'e çıktı. Nazilli Belediyespor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun son 5 haftasına 9, son 3 haftaya ise 7 puan geride girmesine rağmen Teknik Direktör Mesut Toros'la mucizevi bir şampiyonluk yaşayıp 3 yıl sonra 2'nci Lig'e döndü. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğu kıyasıya bir yarışın ardından Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928, hedefine Play-Off'ta ulaştı. Buca, Play-Off'ta Arnavutköy Bld ve Yeşilyurt Bld'den sonra finalde de İskenderun FK'yı seri penaltılarla eleyip 2'nci Lig'e yükseldi.

Yıllarca Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en çok Süper Lig'de yer alan takım olan İzmir kulübü Altay, 18 yıldır hasret kaldığı en üst lige bu sezon ulaştı. Nefes kesen bir şampiyonluk yarışının ardından Play-Off'a kalan İzmir temsilcisi, futbolcu olarak ayrıldığı takıma 38 yıl sonra teknik adam olarak dönen Türk futbolunun en ünlü teknik direktörlerinden Mustafa Denizli yönetiminde destan yazdı. Altay, Play-Off yarı finalinde İstanbulspor'u her iki maçta da yenip eledikten sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde rakip olduğu yine İzmir temsilcisi Altınordu'yu 89'uncu dakikada yıldızı Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup ederek en büyük hasretini dindirdi. Futbolda Ege takımlarından Denizlispor, Akhisarspor, Manisaspor ve Muğlaspor ise bu sezon küme düşme acısı yaşadı.


- İzmir
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi
Ege'de şampiyonlar geçidi

Play Off, Şampiyon, Altay, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ege'de şampiyonlar geçidi - Son Dakika Spor


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