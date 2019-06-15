Ege Denizi'nde 69 düzensiz göçmen yakalandı
4 saat önce
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 69 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:48 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçme girişiminde bulunan 69 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
botu, Edirne
'nin Enez
sahili açıkları ile Boztepe
burnu mevkisinde lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 24'ü çocuk 69 Afganistan
ve İran
uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
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