Son Dakika Haberleri: Ege Denizi'nde 69 düzensiz göçmen yakalandı
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Ege Denizi'nde 69 düzensiz göçmen yakalandı

4 saat önce

Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde 69 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, Edirne'nin Enez sahili açıkları ile Boztepe burnu mevkisinde lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 24'ü çocuk 69 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:48 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edirne, Yunanistan, Ege Denizi, Güncel
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