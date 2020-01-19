Ege Denizi'nde filmleri aratmayan kovalamaca - Son Dakika

Ege Denizi'nde filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Ruhsata aykırı avcılık yapan balıkçı teknesi, denetim yapan kontrol botunu ve sahil güvenlik botunu halat takarak atlatmak istedi. Balıkçı teknesi, önce üzerinde olmaması gereken gırgır donanımından kurtulmaya çalıştı, ardından halat atarak kendisini durdurmaya çalışan kontrol botu ve Sahil Güvenlik botunu tehlikeye atmak pahasına kaçmaya çalıştı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürdürülebilir balıkçılık esasları çerçevesinde kurallara uygun olarak avcılık yapan, geçimini deniz ve iç sularımızdan sağlayan balıkçıların haklarının korunması ve kaçak-yasa dışı avcılık yapanlar ile mücadele edilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ülke genelindeki su ürünleri denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 13 Ocak Pazartesi gecesi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uhdesindeki Reis Bey isimli kontrol botu, rutin denetim görevini icra ederken, İzmir İç Körfezi Degaj mevkii açıklarında su üstü radarı ve termal kamera görüntülerine bir gemi takıldı. Yapılan ilk gözlemde, kontrol amaçlı yaklaşılan balıkçı gemisine, üzerinde olmaması gereken gırgır ağ ve donanımı olduğu şüphesi ile "dur" uyarısında bulunuldu. Ancak balıkçı gemisi yapılan tüm uyarılara rağmen durmamakta direndi ve sığlık alana kaçmaya çalışarak denetimden kurtulmak istedi. Bu esnada Sahil Güvenlik Komutanlığına da balıkçı gemisinin durmadığı bildirilerek destek istendi. Balıkçı gemisi olay yerine gelen Sahil Güvenlik botuna da bir süre direndi. Balıkçı gemisi, kendisini durdurmaya çalışan Reis Bey botu ve Sahil Güvenlik botuna, halat bırakarak tehlike arz edecek şekilde, hareket etmelerine engel olmaya çalıştı. Sahil Güvenlik botu bir süre pervanesine takılan halat yüzünden hareket edemezken, halattan kurtulunca bu kez balıkçı gemisine atlayan görevli personeli ile gemiyi zorla durdurdu. Yapılan kontrolde, söz konusu balıkçı gemisinin ruhsatına aykırı olarak faaliyette bulunduğu tespit edildi ve yasal işlem uygulandı. - İZMİR