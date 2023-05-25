Yoğun bakımda skandal olay! Erkek hemşirenin cinsel istismarda bulunduğu kanser hastası kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yoğun bakımda skandal olay! Erkek hemşirenin cinsel istismarda bulunduğu kanser hastası kadın hayatını kaybetti

26.05.2023 00:50

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir erkek hemşire, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, istismar görüntüleri hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tutuklanan hemşire ifadesinde suçlamaları kabul edip pişman olduğunu söyledi.

17 Mayıs günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım ünitesinde meydana gelen olayda, hastanede görevli sağlık bakım çalışanı, müdürüne giderek hastanede hemşire olarak çalışan E.K.'nin (29), hastanede tedavi gören kanser hastası N.C.'ye (61), yoğun bakım odasındaki yatağında cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Diğer hemşirelerin de görüşlerini alan sağlık bakım müdürü olayın doğru olduğunu öğrendi ve polis merkezine giderek durumu anlattı. Şikayet üzerine erkek hemşire E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen N.C. ise dün hastanede hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan hastanın cenazesi ise, bugün ailesine teslim edildi ve Buca ilçesinde toprağa verildi.

Ege Üniversitesi'ndeki yoğun bakımda kanser hastası kadına cinsel istismar

KAMERA KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Olayla ilgili hastanenin güvenlik kamerası kayıtları ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kamera görüntüleri ile ilgili polis merkezi tarafından hazırlanan tutanakta ise; 20 dakikalık görüntü kaydında, hemşire E.K.'nin baygın halde bulunan hasta N.C.'nin yanına gelerek ilaç verdiği anlar, E.K.'nin hastanın sol tarafına geçerek kendisine doğru çekmesi, daha sonra tekrar ilaç vermesi ve cinsel istismarda bulunduğu anların yer aldığı belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Yoğun bakımdaki hastasına cinsel istismarla suçlanan E.K.'nin ise ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. E.K.'nin yoğun bakımda yatmakta olan N.C.'ye cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu, hastanın bilincinin kapalı olduğu için olayın teşebbüste kaldığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

BAŞKA BİR HEMŞİREYE YAKALANDI

Olay anında E.K.'yı gördüğü öğrenilen E.E. adlı hemşirenin polisteki ifadesinde, "Saat 03.30 sıralarında E.K.'nın yoğun bakım odasında yatakta bulunan N.C.'nin yatağının üzerinde olduğunu gördüğünü, dizlerinin üzerine çökmüş vaziyette gördüğünü ve olayı da diğer arkadaşlarına anlattığını söylediği öğrenildi. E.E.'nin ayrıca cinsel istismarla suçlanan hemşire E.K.'nin kendisini gördüğünü, daha sonra da durumu sorumlu hemşireye anlattığını söylediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürülen E.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hemşire E.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi tarafından, yoğun bakım hastasına yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan E.K. hakkında dekanlık tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Ege Üniversitesi, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yoğun bakımda skandal olay! Erkek hemşirenin cinsel istismarda bulunduğu kanser hastası kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun bakımda skandal olay! Erkek hemşirenin cinsel istismarda bulunduğu kanser hastası kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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