Son Dakika Haberleri: Eğitimde Bornova Farkı

Eğitimde Bornova Farkı

1 saat önce

AB Projesi Motivasyon Akademisi proje ortaklarından Başkan Atila'ya ziyaret.

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Bornova Ferit Bahriye Ergil İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Nazmi Oğuz Yılmazkol'un kordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa Birliği Projesi Motivasyon Akademisi'nin Türkiye ayağı için Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret etti. Ziyarete İsveç, İspanya, İtalya ve Romanya'dan gelen proje ortakları da katıldı.

Bornova'da eğitim veren ve 3 Avrupa Birliği Projesi içinde yer alan Ferit Bahriye Ergil ilkokul ve Ortaokulu yetkilileri Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret etti. Okulun koordinatörlüğünü yürüttüğü AB Projesi'Motivasyon Akademisi' için İsveç, İspanya, İtalya ve Romanya'dan gelen proje ortaklarınında katıldığı ziyarette Okul Müdürü Nazmi Oğuz Yılmazkol, projenin Türkiye ayağı için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bornova hakkında konuklara bilgi veren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ilçenin en önemli kimliğinin bir eğitim kenti olma özelliği olduğunu söyleyerek, "Bölgenin en büyük iki üniversitesi olan Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ilçemiz sınırları içinde bulunuyor. Bu da 100 bin öğrenci ediyor" dedi.

Eğitimin bir ülke için çok önemli olduğunu da ifade eden Başkan Atila, "Kurtuluş savaşımızdan sonra Cumhuriyetimizin kurucusu olan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Bundan sonraki en büyük mücadelemiz cehaletle olan savaşımız' demişti. Biz de onun ışığı ile çalışarak kentimizde eğitim projelerine özel bir önem veriyoruz" diyerek Bornova Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:07 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Romanya, Avrupa Birliği, Bornova, Güncel
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