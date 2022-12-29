İçki içtiği kişiler telefonu ve parasını gasbedip, otomobilin bagajına kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi

İçki içtiği kişiler telefonu ve parasını gasbedip, otomobilin bagajına kilitledi

29.12.2022 10:03
İçki içtiği kişiler telefonu ve parasını gasbedip, otomobilin bagajına kilitledi

ADANA'da Ali Abay (19) ve Tayfun Bayazıt (19), birlikte içki içtikleri Selahattin K.'yi (49) dövülüp, banka hesabındaki 10 bin TL'yi kendi hesaplarına aktardı.

ADANA'da Ali Abay (19) ve Tayfun Bayazıt (19), birlikte içki içtikleri Selahattin K.'yi (49) dövülüp, banka hesabındaki 10 bin TL'yi kendi hesaplarına aktardı. Şüphelilerin bagaja kilitlediği Selahattin K., şüphe üzerine otomobili durduran polis tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan, ifadesinde, "Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık" diyen Abay ile Bayazıt tutuklandı.

Kentte esnaflık yapan Selahattin K.'yi cep telefonuyla arayan arkadaşının oğlu Ali Abay, "Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim" dedi. Teklifi kabul eden Selahattin K., otomobiliyle Abay, arkadaşı Tayfun Bayazıt ve yanlarındaki 2 kızı alarak Karataş ilçesindeki sahile gitti. Bir süre içki içen Selahattin K., iddiaya göre, kızlardan E.C. (15) ile yakınlaştı. Bu duruma sinirlenen Abay ile Bayazıt, Selahattin K.'yi tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Şüpheliler, zorla cep telefonunu aldıkları Selahattin K.'nin banka hesabındaki 10 bin TL'yi de kendi hesaplarına aktardı. Şüpheliler, ellerinden kurtulup kaçmaya başlayan Selahattin K.'yi yakalayıp, otomobilin bagajına kilitleyip, bölgeden ayrıldı.

POLİS, BAGAJI AÇINCA KURTARILDIKent merkezine gelen şüpheliler, Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde devriye görevindeki motorize yunus ekiplerince durduruldu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajı açtıklarında Selahattin K. ile karşılaştı. Selahattin K.'nin darbedildiğini gören polis, şüphelileri gözaltına aldı. O anlar ise kameraya yansıdı. İfadesine başvurulan Selahattin K., "Telefonla arayıp, içki içmek istediklerini söylediler. Buluştuktan bir süre sonra da beni dövüp, paramı gasbettiler" dedi.'BAGAJDA GİTMEK İSTEDİ 'Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Ali Abay ifadesinde, "Bir süre içki içtikten sonra dönmeye karar verdik. Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık" dedi.E.C. de şüphelilerin, parasını gasbetmek için Selahattin K.'ye yakınlaşmasını istediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ali Abay ile Tayfun Bayazıt tutuklanırken, E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Çankırı Karatekin Üniversitesi personeline 27 bin TL'lik promosyon Çankırı Karatekin Üniversitesi personeline 27 bin TL'lik promosyon Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan 4 sanığa hapis cezası Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan 4 sanığa hapis cezası

Tayfun Bayazıt, Banka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçki içtiği kişiler telefonu ve parasını gasbedip, otomobilin bagajına kilitledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:34 AK Partili isimden Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesi için infial yaratan paylaşım! Tepkilerden sonra silip, özür diledi
10:11 Güne yatay seviyede başlayan dolar/TL, 18,72 seviyesinden işlem görüyor
10:12 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yılbaşı genelgesi! İşte yılbaşı gecesi alınacak önlemler
10:00 3 ay önce doğum yapan ünlü model Adriana Lima görüntüsüyle şaşkına çevirdi
09:59 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, hukuka aykırı olarak işgal edilen Keçi Adası'ndan Bodrum'a karşı bayrakla poz verdi
09:48 Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var
09:47 Merakla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı! Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan'ın arasındaki samimiyet dikkat çekti
09:39 İlk kez duyuyormuş gibi şaşırmıştı! Açıklanan EYT düzenlemesinden sonra Nebati'den dikkat çeken paylaşım
09:33 EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler
08:53 FSM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç korkulukları aşarak köprü balkonuna düştü, alev alan araca müdahale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 10:44:34. #1.11#
SON DAKİKA: İçki içtiği kişiler telefonu ve parasını gasbedip, otomobilin bagajına kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement