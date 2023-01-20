Ehliyetsiz genç tıra çarptı, arkadaşının cansız bedeniyle yola devam etti - Son Dakika
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Ehliyetsiz genç tıra çarptı, arkadaşının cansız bedeniyle yola devam etti

21.01.2023 00:08

Ehliyetsiz genç tıra çarptı, arkadaşının cansız bedeniyle yola devam etti Ehliyetsiz gençlerin seyahati feci bitti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, tıra çarpan otomobildeki ehliyetsiz genç, araçta hayatını kaybeden arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti.

Ehliyetsiz genç tıra çarptı, arkadaşının cansız bedeniyle yola devam ettiEhliyetsiz gençlerin seyahati feci bitti
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, tıra çarpan otomobildeki ehliyetsiz genç, araçta hayatını kaybeden arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü A.K.'nin idaresindeki 55 AEJ 021 plakalı Volkswagen marka otomobil, 38 PY 186 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile otomobilin tavanı yerinden sökülürken, A.K. yoluna devam etti. Sürücü yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra Uyanık Sokak üzerinde durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk belirlemelerde Sürücü A.K. hafif yaralanırken sürücünün yanında oturan Y.C.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Arka koltukta oturan B.Ö.'nün de bazı uzuvlarının koptuğu tespit edildi. Haberi alarak olay yerine gelen Y.C.U.'nun yakınları ise sinir krizi geçirdi.Yaralılar yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden Y.C.U.'nun cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kayseri, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz genç tıra çarptı, arkadaşının cansız bedeniyle yola devam etti - Son Dakika

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