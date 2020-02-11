(ek görüyle geniş haber) - İBB İLE GÜNGÖREN ZABITALARINI KARŞI KARŞIYA GETİREN BÜFE KALDIRILDI - Son Dakika

İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Güngören Belediyesi zabıta ekiplerini karşı karşıya getiren büfe tartışması son buldu. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından İBB meclisinde gündeme getirilen büfe dün gece kaldırıldı.

YEŞİL ALANA BÜFE KONULDU

20 Ocak'ta Merter metrobüs durağı üst geçidine İBB zabıta ekipleri tarafından büfe konuldu. Güngören zabıtaları büfeyi kaldırmak istedi. İddiaya göre İBB zabıtaları duruma engel oldu. Tartışmaların ardından büfe kaldırıldı. Ancak 5 Şubat tarihinde büfe bu kez Merter metro durağının önündeki yeşil alana konuldu. Güngören zabıta ekipleri büfeyi tekrar kaldırmak istedi. İBB zabıtaları büfenin önünde nöbet tutarak duruma engel oldu. Büfenin kaldırılmaması üzerine Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, konuyu İBB meclis toplantısına taşıdı. Gündem dışı söz alan Demir, büfenin konuluş tarihi ve yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Demir, "Yaptığımız görüşmelerde şu soruyu sorduk; Herhangi bir belge var mı? Resmi yazı olmadığı gibi İBB'ye ait belge de yok. 5 Şubat tarihinde bu yer İBB mülkiyetinde olan ve imar planlarında yeşil alan olan yer. Aynı gün yeşil alanlar çalıştayının yapılması diğer ironik tarafı. Arzumuz konunun buraya gelmemesiydi. Ancak bugün dahi o büfe yerinde duruyor. Bunun üzerinde işaret, isim, yazı yok. İBB zabıtası günlerdir kaçak bir büfeyi nöbet halinde bekliyorlar. Başka iş yokmuş gibi. Bu talimatın da kimin tarafından verildiğinin cevabını alamıyoruz" diye konuştu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Büfeye gelen kişilerden edindikleri belgeyi meclise gösteren Demir, İBB Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'na bağlı Emlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan ecrimisil belgesinin uygun olmadığını söyledi. Demir, "Ecrimisil bir defa geçmiş kullanımlara ilişkin kullanılabilecek bir yöntem. Yeni konulmuş bir şirkete ait bir büfenin konusu değil. Bu yazıyla ilgili İBB tarafından gerekli tahkikatın yapılıp yapılmamasıyla ilgili takipçisi olacağız. Yapmamışlarsa biz Güngören Belediyesi olarak suç duyurusunda bulunacağız. Bu yazı içeriği itibarıyla doğru bilgileri yansıtmadığı gibi art niyet içeriyor" şeklinde konuştu.

İYİ PARTİLİ ALİ KIDIK İDDİASI

Şirketle ilgili araştırma yaptıklarını da söyleyen Bünyamin Demir, "Ticaret sicil kayıtlarında kuruluş tarihinde 27 Ocak 2020. Yani büfenin ilk koyulduğu günden 7 gün sonra kurulan bir şirkete sanki evelden beri varmış gibi ecrimisil düzenlenmiş. Biraz daha araştıralım meseleyi çözelim istedik dedik. Bu şirketin sahibi Fatih Akdeniz. Şirket Halkalı 'da bir adreste kurulmuş. Aynı zamanda AK Medya adlı şirketin adresi de bu adresle birebir aynı. Aynı binada, aynı katta, plazada demiyorum. Numarasına kadar aynı. Peki bu şirketin sahibi kim. Ak medya şirketinin sahibi İBB meclis üyesi Ali Kıdık. Şimdi Fatih Akdeniz, Airport haberde yazarlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

"BENİ ARASAYDINIZ"

Söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Sayın başkanı dikkatlice dinledim. Bu yaptığınız ihbarı bizzat takip edeceğim. Derhal gereğini yerine getireceğiz. Keşke dediğim gibi bir belediye başkanı olarak beni arasaydınız. Bizzat sizin dahil olduğunuzdan ötürü söylüyorum" dedi.

Meclis toplantısının ardından söz konusu büfe vince yüklenerek kaldırıldı.

"BÜFENİN BURADAN KALDIRILMASI GÖREVİM OLDUĞU İÇİN BURADAYIM"

Büfenin kaldırılması için çalışan Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün yaptığı açıklamada "Bu büfenin buraya koyulması için Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla beraber belediyemize herhangi bir resmi belge ve izin belgesi ibraz edilmemiştir. Büfenin buradan kaldırılması benim görevim olduğu için buradayım. Büfenin Büyükşehir Belediyesine veya iştiraklerine ait olduğu ile ilgili bize bilgi verilmediği için iki belediye zabıtaları olarak buradayız" dedi. Akgün, "Biz bu büfe 500 metre ileride Metro ve Metrobüs üst geçidinin ayağında Güngören tarafında yine aynı şekilde gece yarısı bırakılmış, biz yine görevimizi yapmak üzere oraya gitmiş ve Büyükşehir zabıtaları ile karşı karşıya gelmiştik. Ancak karşılıklı istişareler sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri aynı büfeyi alıp uzaklaştılar. Yaklaşık bir ay sonra aynı büfe izin belgesi ibraz edilmeden buradaki yeşil alana bırakıldı. Büfenin kaldırılması için buradayız. Biz görevimizi ifa etmek için gerekli kişilerle irtibat kurmaya çalışıyoruz" diye konuşmuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Büfenin kaldırılması

-Meclis konuşması

-Detaylar