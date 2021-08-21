Ekicioğlu, CHP'li Belediye Başkanlarını ağırladı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Belediye Başkanları Buluşmasının üçüncüsünde Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) belediye başkanlarını ağırladı.

CHP tarafından organize edilen İl Belediye Başkanları Buluşması'nın 3.'sü Kırşehir'de yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu belediye başkanlarını ağırlayan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkanları ile görüşerek istişare yaptı.

Ahi Esnafı ziyareti ile birlikte Kırşehir'de, Ahi Evran-ı Veli Türbesi ziyaret eden CHP'li Belediye Başkanları Ahilik Müzesi'ni ziyaret etti. Astronomi Müzesi, Neşet Ertaş Müzesi, Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın kabirlerini ziyaret eden heyet Muharrem Ertaş Evi ziyareti ve ardından da Belediyenin dezavantajlı gruplar için hayata geçirdiği Kır-Köy alanın da incelemede bulundu. - KIRŞEHİR