'Ekim ayı ucuz balıkla geçecek' - Son Dakika
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'Ekim ayı ucuz balıkla geçecek'

23.09.2022 16:02
'Ekim ayı ucuz balıkla geçecek'

ZONGULDAK'ta, 3 gündür devam eden yağış nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca tezgahlarda fiyatlar yükseldi.

ZONGULDAK'ta, 3 gündür devam eden yağış nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca tezgahlarda fiyatlar yükseldi. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, olumsuz hava şartlarının balık fiyatlarını etkilediğini ancak sezondan umutlu olduklarını söyleyerek, "Ekim ayı ucuz balıkla geçecek" dedi.

Zonguldak'tan denize açılarak tonlarca palamut avlayan balıkçılar, 3 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle limanlara sığındı. Balıkçılar, denize açılıp, ağlarını atamayınca tezgahlarda fiyatlar da yükseldi. Palamut, kilosu 40 liradan satılırken, olumsuz hava şartlarından dolayı 60 liraya yükseldi. Bir süredir avlanamayan balıkçılardan bazılarının ise havanın düzelmeye başlamasını fırsat bilerek denize açılmaya başladığı görüldü.

Geçen hafta 5 küçük palamudun 100 liradan satıldığını belirten balıkçı Mehmet Tokyay, "Tezgahlarda 3-4 gün önce ince balıkların 5 tanesi, 100 liraydı; irilerin tanesi, 35-40 liraydı. Şimdi incelerin tanesi 40 lira, iriler 60 lira oldu. Mazotun yükselmesi, balıkçıların 3 gün denize çıkmaması direkt tezgahlara yansıdı" diye konuştu. 'HAVA DÜZELİR, PALAMUTÇULUK DEVAM EDER'Balıkçılık açısından güzel sezon yaşadıklarını anlatan Kozlu Su Ürünleri Başkanı Ergün Kayhan da hava durumunun fiyatlara yansıdığını söyleyerek, şunları kaydetti: "Endüstriyel balıkçılar, Düzce'nin Akçakoca ilçesinden Zonguldak'ın Kilimli ilçesine kadar olan alanda avlanma yapmaya başladı. 2 günden beri havaların bozuk olmasından dolayı büyük balıkların çifti 60-70 lirayken, şimdi 100 liradan satılıyor. Orta büyüklükteki balık, 50-60 liradan satılıyor. Tabi ki hava şartları balık fiyatlarını etkiledi. Olumsuz hava şartlarından dolayı ufak dediğimiz 20-25 metrelik tekneler limanımızda bulunuyor. Havalar düzeldiğinde onlar da açılıp rızkını arayacaktır. Toptan fiyatları çifti 60 lira olan iri balık şu an 100 lira. 40 lira birden zam geldi. Piyasaya yansıması 120 ile 140 lira arasında. 1 kiloluk palamut, 60-70 liraya geliyor. Havalar düzeldiği zaman bol balık olursa fiyatlar da düşecektir ama önümüzdeki haftalarda kestane karası fırtınası var. Önümüzdeki hafta hava şartları olarak olumsuz geçecek. Piyasa bir süre bu fiyatlarda kalır. 27 Eylül'den sonra hava düzelir, palamutçuluk devam eder."

Yakın zamanda hamsi balıkçılığının da başlayacağını dile getiren Kayhan, "Palamut denizde bol, hamsiyi kıtır kıtır yiyor. İnşallah hamsi bırakır da nasibimizi alırız. Hamsi balığı çıktığı sürece balık fiyatları hep düşer. Çünkü hamsi halk balığı, halkın çok rahat yediği balıktır. Palamut kolay değil; doğudan, batıdan, her taraftan endüstriyel balıkçılar geliyor ve ekonomiye katkıları fazla. Ekim ayı ucuz balıkla geçecek" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Zonguldak, Kayhan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ekim ayı ucuz balıkla geçecek' - Son Dakika

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