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Ekipler seferber oldu, dalgıç timi komutanı aranıyor

6 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde dalış eğitimi yaparken denizde kaybolan astsubay için ekipler seferber oldu.

Ekipler seferber oldu, dalgıç timi komutanı aranıyor, System.String[]

Bartın'ın Amasra ilçesinde dalış eğitimi yaparken denizde kaybolan astsubay için ekipler seferber oldu. Bartın Valisi Sinan Güner de bölgede çalışmaları takip etti.

Edinilen bilgiye göre Amasra ilçesinde Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arala Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, burada eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi. Uzman çavuşlar bir süre sonra su yüzeyine çıkarken astsubay Hakan Karataş (34) gözden kayboldu. Bir süre astsubayı arayan uzman çavuşlar, sonuç alamayınca durumu Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, astsubayı arama çalışması başlatırken 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri de liman bölgesinde hazır bekletiliyor.

VALİ GÜNER, ARAMA BÖLGESİNDE

Öte yandan Bartın Valisi Sinan Güner de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Güner, "Arama kurtarma dalgıç ekibimiz kendi eğitim dalışları için öğleden sonra saat 15.30 sıralarında görev icra etmek üzere denize açılıyorlar. Tim komutanı en tecrübelileri, şu anda aramakta olduğumuz personel bütün tim denizden çıkıyor fakat kendisi denizden çıkamıyor. Kayıp tabiriyle. Biraz önce sahil güvenlik botunda ekip arkadaşlarıyla görüştük. Komutanı gördüklerini hatta en son çıkarken palete dokunduğunu öndeki arkadaşının orada olduğunu belirttiğini fakat daha sonra birden gözden kaybolduğunu ifade ettiler. Bütün ekipler çalışıyor. Helikopter var havada. Yüzeysel arama yapıyor hem de aydınlatma sağlıyor. Bir de denizi geniş olarak kapsayıcı şekilde arıyor. Bölgeyi yakından tanıyan sivil dalgıçlar, balıkçılar onlar da dahil oldular. Onlara da görev verdik. İstanbul, İzmir, Samsun ekipleri yolda. Ayrıca yeni dalgıç ekipleri geliyor. Dalgıçların belirli bir dalış süreleri var. Teknik sebeplerden ötürü belli sürelerden sonra dalamıyorlar. Şu anda mevcut ekiple arama hem yüzeyden hem dipten orada bir mağara var. Mağaraya dalış yapılmış. Mağaranın içinde denizin yüzeyinde denizin dibinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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