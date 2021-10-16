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2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu (2) - Son Dakika

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu (2)

16.10.2021 03:55
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu (2)

YEDEK ÖDENEK KONULABİLECEKKanun teklifine göre; belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek veya bütçede öngörülmeyen hizmetler için gerektiğinde aktarma yapılmak üzere yedek ödenek konulabilecek ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

YEDEK ÖDENEK KONULABİLECEK

Kanun teklifine göre; belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek veya bütçede öngörülmeyen hizmetler için gerektiğinde aktarma yapılmak üzere yedek ödenek konulabilecek ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu kapsamda Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine 'Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği', 'Yedek Ödenek', 'Yatırımları Hızlandırma Ödeneği', 'Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği' konulacak.

AKTARMA, EKLEME, DEVİR VE İPTAL İŞLEMLERİ

Ödeneklerin verimli ve etkin şekilde kullanılması amacıyla kamu idarelerinin yıl içerisinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödenekleri, diğer kamu idarelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında veya öncelikli hizmetlerde kullanılabilecek. Bunun için genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin ödeneklerini, kamu idareleri arasında veya Strateji Bütçe Başkanlığı'nın Yedek Ödenek tertibine aktarmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptıracağı işlere ilişkin ödeneklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarabilecek. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, bütçelerinde yer alan ve tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetlerine ilişkin ödeneği, kurumlar arasında aktarmaya ilgili kurumlar yetkili olacak.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaç planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO alt yapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesi'nce tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,


Sahil Güvenlik Komutanlığı, cumhurbaşkanı, Jandarma, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu (2) - Son Dakika
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