Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı - Son Dakika

Korkuteli ilçesinde, karakılçık türü buğdayın ekimine başlandı.

Hatay'ın Amik Ovası'ndan getirilen buğday tohumlarının ekimine AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü katıldı.

Buğday ekimin ardından açıklamalarda bulunan Küçüktülü, Türkiye'nin toprak bakımından mucizelerle dolu olduğunu belirtti.

Atalık buğdaylarında her gün yeni bir değerin keşfedildiğine işaret eden Küçüktülü, "Yaptığımız çalışmalar karakılçık buğdayının bulgura dönüşürken içinde bulunan glütenin zararlı bileşenlerinin yüzde 90'ını kaybettiğini gösteriyor. Bu buğday bulgura dönüşürken en fazla glüteni azalan atalık buğdayımız. Aynı zamanda içinde faydalı mineral ve vitaminler bulunduruyor. Kanserin tedavisi ve önlemesinde doğru beslenme için çok önemli bir besin." diye konuştu.

Karakılçık buğdayı üzerine yürüttükleri çalışmalarda tohumun Korkuteli'nde de yetişebildiğini gördüklerini aktaran Küçüktülü,10 dönüm araziyle başladıkları ekimi milletvekili Çokal'ın desteğiyle 100 dönüme çıkardıklarını vurguladı.

Küçüktülü, sağlıklı beslenme ve karakılçık buğdayına dikkat çekmek için "doğada olanı doğadan olanla alalım" sloganıyla oyuncu Tuğçe Ersoy, Serdar Ortaç ve ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dedektör köpeği "Zippo"nun yer aldığı bir tanıtım filmi de hazırladıklarını bildirdi.

Tahıl ve gluten ifadelerinin akla kanseri getirmesinin doğru olmadığına da değinen Küçüktülü, şunları kaydetti:

"Tahıllar belirli oranlarda glüten içerir anca glutenin kanser yaptığına dair elimizde veri bulunmamaktadır. Tam tersi glütensiz diyetlere yönelmek için tahıllardan uzaklaşılınca kanser ve çeşitli hastalıklar artış göstermektedir. Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde glütenden kaçalım derken kompleks karbonhidratların pek çok faydasından yararlanamayacağımızı görüyoruz. Gluten kanser yapmasa da zararlı bileşenler barındırıyor, az glüten alarak rahatça tahıllardan tüketme imkanımız var. Atalık buğdaylarımız bunlardan biri."