Üye Girişi
Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı - Son Dakika

Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı

25.10.2021 13:50
Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı

Korkuteli ilçesinde, karakılçık türü buğdayın ekimine başlandı.

Korkuteli ilçesinde, karakılçık türü buğdayın ekimine başlandı.

Hatay'ın Amik Ovası'ndan getirilen buğday tohumlarının ekimine AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü katıldı.

Buğday ekimin ardından açıklamalarda bulunan Küçüktülü, Türkiye'nin toprak bakımından mucizelerle dolu olduğunu belirtti.

Atalık buğdaylarında her gün yeni bir değerin keşfedildiğine işaret eden Küçüktülü, "Yaptığımız çalışmalar karakılçık buğdayının bulgura dönüşürken içinde bulunan glütenin zararlı bileşenlerinin yüzde 90'ını kaybettiğini gösteriyor. Bu buğday bulgura dönüşürken en fazla glüteni azalan atalık buğdayımız. Aynı zamanda içinde faydalı mineral ve vitaminler bulunduruyor. Kanserin tedavisi ve önlemesinde doğru beslenme için çok önemli bir besin." diye konuştu.

Karakılçık buğdayı üzerine yürüttükleri çalışmalarda tohumun Korkuteli'nde de yetişebildiğini gördüklerini aktaran Küçüktülü,10 dönüm araziyle başladıkları ekimi milletvekili Çokal'ın desteğiyle 100 dönüme çıkardıklarını vurguladı.

Küçüktülü, sağlıklı beslenme ve karakılçık buğdayına dikkat çekmek için "doğada olanı doğadan olanla alalım" sloganıyla oyuncu Tuğçe Ersoy, Serdar Ortaç ve ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dedektör köpeği "Zippo"nun yer aldığı bir tanıtım filmi de hazırladıklarını bildirdi.

Tahıl ve gluten ifadelerinin akla kanseri getirmesinin doğru olmadığına da değinen Küçüktülü, şunları kaydetti:

"Tahıllar belirli oranlarda glüten içerir anca glutenin kanser yaptığına dair elimizde veri bulunmamaktadır. Tam tersi glütensiz diyetlere yönelmek için tahıllardan uzaklaşılınca kanser ve çeşitli hastalıklar artış göstermektedir. Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde glütenden kaçalım derken kompleks karbonhidratların pek çok faydasından yararlanamayacağımızı görüyoruz. Gluten kanser yapmasa da zararlı bileşenler barındırıyor, az glüten alarak rahatça tahıllardan tüketme imkanımız var. Atalık buğdaylarımız bunlardan biri."

Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı
Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı
Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı
Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı
Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı
Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı
Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı

Korkuteli, Hisarcık, Antalya, Kanser, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Alec Baldwin, silahla ölümüne sebep olduğu görüntü yönetmeninin ailesine ziyarette bulundu 16:10 Oyuncu Alec Baldwin, silahla ölümüne sebep olduğu görüntü yönetmeninin ailesine ziyarette bulundu Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu 15:59 Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar kayda aldı! Kurbağalıdere'den çıkan su samuru, yavaş yavaş karşıya geçti 15:46 Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar kayda aldı! Kurbağalıdere'den çıkan su samuru, yavaş yavaş karşıya geçti
Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları 15:43 Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız 15:08 Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım 15:03 Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım
Portakal bahçesindeki ölüm, Rusça mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı: Ağaçta adam asılı, polise haber verin 14:25 Portakal bahçesindeki ölüm, Rusça mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı: Ağaçta adam asılı, polise haber verin 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum

Son Dakika Haberleri
16:03 Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı
15:58 Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu
15:48 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
15:46 Fenerbahçe'de oturan vatandaşlar kayda aldı! Kurbağalıdere'den çıkan su samuru, yavaş yavaş karşıya geçti
15:44 Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi
15:43 Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı
15:20 İngiltere'de iğneli sapıklar korku yaratmaya devam ediyor! Polis ekipleri genç kızların kabusu olan saldırganların peşinde
15:08 Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız
15:06 Milyonları hasta eden sinsi virüs en net haliyle görüntülendi
15:03 Kaybedilen maç sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım
Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz         
16:12
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor         
15:51
Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi         
15:44
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı         
15:03
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti         
14:15
Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi         
13:28
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 16:16:00. #1.13#
SON DAKİKA: Korkuteli'nde karakılçık buğdayı ekimine başlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement