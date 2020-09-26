Ekonomi Konseyi kentin sorunlarını masaya yatırdı - Son Dakika

Ekonomi Konseyi kentin sorunlarını masaya yatırdı

Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın da katılımıyla kentin sorunlarını masaya yatırdı.

Ekonomi Konseyi kentin sorunlarını masaya yatırdı, System.String[]

Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın da katılımıyla kentin sorunlarını masaya yatırdı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van OSB Başkanı aynı zamanda Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri Dönem Başkanı Memet Aslan ve Ekonomi Konseyi üyeleri katıldı. Türkiye'de sağlık alanında yaşanan gelişmeler ile Van'ın sağlık sektörünün genel yapısının değerlendirildiği toplantıda; hastanelerin genel durumu, fiziki yapıları, yeterliliği, yatak kapasitesi, yoğun bakım yoğunlukları, pissar testlerinin yeterliliği, makina-ekipman ve teçhizat yeterliliği, hekim, uzman doktor ve teknik personel ihtiyaçları ele alındı. Korona virüse yakalanan hastalara yaklaşım biçimi, tedavi sürecindeki hassasiyetlerin görüşüldüğü toplantıda, korona virüs şüphesi taşıyan bireylere karşı sergilenen muameleler detaylı bir şekilde konuşuldu. Van'ın ticaretini, turizmini, hizmet sektörünü ve üretimini derinden etkileyen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması gerektiğinin vurgulandığı toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Van OSB Başkanı ve aynı zamanda Van Ekonomi Konseyi Dönem Başkanı Memet Aslan, "Yetkili merciler, karar alıcılar tarafından her türlü önlem ve tedbirler alınarak sınırlı misafir girişine müsaade edilmelidir. Kapıköy Gümrük Kapısında insan sağlığının ehemmiyetini üst seviyeye çıkaracak departmanlar, sağlık birimleri hazırlayarak kontrolü bir şekilde ziyaretçi alımına başlanmalıdır. AK Parti Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'da Kapıköy Gümrük Kapısının rahat, sağlıklı ve sürekli işlemesi için üstlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini, ilgili mercilere gerekli müracaatlar da bulunacaklarını dile getirdiler. Bir üretici ve tüccar olan vekilimiz de şu an tüccar ve esnafın içinde bulunduğu ekonomik dar boğazın farkındalar ve bu ekonomik dar boğazdan çıkış yolunun da Kapıköy Gümrük Kapısından geçmekte olduğunu çok iyi bilmektedirler. Birçok gelişmişlik endeksinde ülke ortalamasının altında olan ilimizde, refah seviyesini artırmanın en etkili yolu ticarettir, üretimdir. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, yeraltı zenginlikleri, ticaret kapasitesi ve lojistik kavşak noktaları ile ülkenin en stratejik illerinden biri olan ilimizi kalkındırmak, refah seviyesini yükseltmek, huzurun ve güvenin kenti yapmak; ilde yaşayan sivil toplum örgütlerinden siyasetteki figürlere, özel sektördeki aktörlerden kamu kanadına yani her bir bireyin sorumluluğundadır" dedi.

Toplantıda son olarak Van Gölü'nün sonraki nesillere bırakılması noktasına Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılması gerektiğinin konuşulduğunu aktaran Başkan Aslan, "İnsanlık tarihinin bize devrettiği en büyük değerlerimizin başında gelen Van Gölümüzü bizden sonraki kuşaklara pak ve temiz bir şekilde bırakmak, tarihi ve vicdani sorumluluğumuzdur. Atalarımızdan, dedelerimizden bize geçen bu kutlu mirası, bizden sonraki nesillere gönül rahatlığıyla devretmek insani görevimizdir. Van Gölü'nü, insan ve çevresel sorun ve tahribatlara karşı yasal bir zırha kavuşturmalıyız. Bunun için de bir an evvel bir Van Gölü Koruma Kanunu çıkartmak temel amacımız olmalıdır. Bu kanun ile birlikte Van Gölü ve çevresinin düzenli yapılaşma, modern bir tesisleşme ve insanların rahat ve mesut yaşayacakları yaşam alanları oluşturulmalıdır. Çarpık yapılaşmanın ve gecekondu yerleşimlerin önüne geçilmelidir. Bunu sağlamak için de Van Gölü, Organize Turizm Havzası ilan edilmelidir. Bütün bu paylaşımlar paydaşlar tarafından da değerlendirildi. Van Milletvekili Arvas'ta Van Gölü Koruma Kanunu ve Van Gölü Turizm Havzası için tüm kesimlerle ortak çalışacaklarını ve yasal statüye kavuşma noktasında ellerinden gelen her türlü gayreti sarf edeceklerini dile getirdiler. Toplantı sonunda tek gayemizin Van halkının refah ve mutluluğunun ortak payda olduğu gerçeği bir kez daha teyit edildi. Ben bu anlamda toplantımıza katılım sağlayan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Ekonomi Konseyi kentin sorunlarını masaya yatırdı
Ekonomi Konseyi kentin sorunlarını masaya yatırdı
Ekonomi Konseyi kentin sorunlarını masaya yatırdı

Milletvekili, AK Parti, Ekonomi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekonomi Konseyi kentin sorunlarını masaya yatırdı - Son Dakika

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