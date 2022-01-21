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"Ekonomide Haziran ayından itibaren rahatlama yaşanacak" - Son Dakika

"Ekonomide Haziran ayından itibaren rahatlama yaşanacak"

21.01.2022 12:00
"Ekonomide Haziran ayından itibaren rahatlama yaşanacak"

Büyük Birlik Partisi'nin 29. Kuruluş yıl dönümü sebebiyle Bursa'da düzenlenen etkinlikte, konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı,"Terör örgütünün uzantıları HDP çıksın şunu söylesin, Evet PKK bir terör örgütüdür desin" dedi.

Büyük Birlik Partisi'nin 29. Kuruluş yıl dönümü sebebiyle Bursa'da düzenlenen etkinlikte, konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı,"Terör örgütünün uzantıları HDP çıksın şunu söylesin, Evet PKK bir terör örgütüdür desin" dedi. Alfatlı kur korumalı mevduat sistemiyle ekonomide Haziran ayından itibaren rahatlama yaşanacağını ifade ederken, 2023 seçimlerinde de Cumhur ittifakının büyük bir farkla sandıktan çıkacağını söyledi.

29 Ocak 1993 yılında kurulan Büyük Birlik Partisinin 29. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyona katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı gazetecilerle sohbet etti.

Türkiye gündeminin çok yoğun olduğunu belirten Alfatlı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeni ekonomik yol haritasını parti olarak desteklediklerini ifade etti.

Alfatlı: "Yıllarca kuruluşumuzdan beri söylediğimiz gibi üretim, istihdam, ihracat ve yatırım olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bu yeni model, yeni sistem kur korumalı mevduat sistemiyle bu argümanların gelişmesinde ve ekonomide önümüzdeki süreçte Haziran ayından sonra bir rahatlama yaşanacağını düşünüyoruz. Bizler Büyük Birlik Partisi olarak bütün alt ve üst yatırımlarını ve savunma sanayisine olan yatırımların dışındaki yatırımların durdurulmasını, bütün yönüyle bütçe imkanlarının da dar kesimli vatandaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz" dedi.

PKK terör örgütü uzantısı olan HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nde devam eden kapatma davasının bir an önce karara bağlanması gerektiğini belirten Alfatlı,"Ben buna siyasi parti demiyorum. Büyük Birlik Partisi şunu ifade ediyor. Terör örgütünün uzantıları HDP çıksın şunu söylesin. "Evet PKK bir terör örgütüdür. Cani bir terör örgütüdür. Biz aramıza mesafeyi koyduk. Biz böyle bir cani örgütü ret ediyoruz" desin. O zaman zaten Büyük Birlik Partisi ve Alperenler böyle bir cümle kurmayacaklardır. Ama şunu görüyoruz ki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde de, HDP'nin sözcüleri zaten terör örgütü uzantısı olmaktan hiç gocunmuyorlar. Hatta yakın bir zamanda sözde bir millet vekilinin bir caniyle birlikte resimlerinin çıkmış olması da ve bunu hiç bir şekilde kınamamalarını da hayretle karşılıyoruz. İnşallah 2023 seçimlerinde de içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı öyle inanıyoruz ki sandıktan büyük ara bir farkla önde çıkacaktır. Önümüzdeki sürecin daha fazla, milletimize, vatandaşımıza, dar gelirlimize yöneleceğimiz bir dönem olması lazım" diye konuştu. - BURSA

Ekonomide Haziran ayından itibaren rahatlama yaşanacak

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Büyük Birlik Partisi, Haziran, Terör, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Ekonomide Haziran ayından itibaren rahatlama yaşanacak' - Son Dakika


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