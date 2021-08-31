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Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahiplerine bağışlanan kurban etlerinin dağıtımını başlattı - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahiplerine bağışlanan kurban etlerinin dağıtımını başlattı

31.08.2021 15:14
Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahiplerine bağışlanan kurban etlerinin dağıtımını başlattı, System.String[]

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın bu yıl 2'inci kez düzenlediği Kurban Bayramı Bağış Kampanyasının dağıtım başlangıç törenine katıldı.

15 bin 162 bağışçının katkılarıyla, 213 bin 500 kuşbaşı konserve ile 17 bin 500 kavanoz katkısız kolojen (et suyu) elde edildi ve ihtiyaç sahiplerine gönderilmeye başlandı.

Zeytinburnu'ndaki Zabıta Daire Başkanlığı'nın ek hizmet binasında gerçekleştirilen törene, Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ile kurbanların kesimi ve konserve edilmesini gerçekleştiren firmanın yetkilileri katıldı.

231 BİN HANEMİZE ULAŞACAĞIZ

İlk dağıtım aracının gönderilmesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, 15 bin 162 bağışçının katkılarıyla, 213 bin 500 kuşbaşı konserve ile 17 bin 500 kavanoz katkısız kolojen (et suyu) elde edildi edildiğini söyledi.İmamoğlu, "İstanbul Vakfı üzerinden yapılan kurban bağışını kavurma etlerini dağıtıyor olacağız. Kurban etleri, 10 tır halinde İstanbul'a ulaştılar ve 1 Eylül'den itibaren dağıtım başlayacak" dedi.

HEDEFİ DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

Geçen yıl 132 bin 50 aileye kurban eti ulaştırdıklarını ve bu sayının 231 aileye çıktığını kaydeden İmamoğlu, "Biz bu hedefi daha da büyütmek istiyoruz. Tekrar ilan edelim ki gerçekten İstanbul Vakfı, İstanbullulara ait bir vakıftır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllar önce kurulmuştur ve bu vakıf vasıtasıyla, bu güvenilir zincirin oluşmasıyla biz İstanbullunun en güven duyacağı biçimde kurbanını kestireceği ve kurbanını vatandaşa destek olarak yönlendireceği kurum olduğumuzu tekrar bu vesileyle ilan edelim" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIMIZIN VİCDANLARI RAHAT OLABİLİR

İmamoğlu, sadece kurban kesimini takip etmediklerini, öncesinde ve sonrasında doğacak herhangi bir probleme karşı kurban kesimi yapan firmayı her detayıyla araştırdıklarını söyledi. İmamoğlu, şeffaflık adına şu detayları paylaştı:

"Geçen yıl İzmir Kemalpaşa ilçesinde kestirmiştik kurbanlarımızı. Bu yıl da aynı firma ile çalıştık. Firma, günlük 450 ton kapasiteli. Atık su arıtma tesisine sahip çevreye duyarlı bir firma olduğunu tespit ederek her noktada güven tesis ederek tespitini yapıp çalışmaya başladık. Çalışma ruhsatı, çevre izni, işletme onay belge, helal kesim belgesi, kalite yönetimine varıncaya kadarbütün belgelerini arkadaşlarım tek tek denetledi bu süreçte. Aslında bu sadece kesimiyle ilgilenmediğimizi, öncesiyle ve sonrasıyla da tüm sıkıntılı hallerin olmadığına dair vatandaşlarımızın kendi vicdanlarında rahat olmaları açısından bunları duyuruyorum."

KURBAN DERİLERİ ÖĞRENCİYE BURS OLUYOR

Kesilen hayvanların derileri konusunda vakfın daha önce açıklama yaptığını hatırlatan İmamoğlu, "Bu derilerin satışı yapıldı ve satışlardan elde edilen gelir öğrenci bursu olarak yine İstanbul Vakfımız tarafından dağıtımı sağlanacaktır" dedir. İmamoğlu, sakatatlarına da çevre aş evleri ve ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştırıldığının altını çizerek, "Tabiri caizse kurban kesimiyle beraber gram hiçbir zarar ziyan olmadan süreç yönetildi" dedi.

HER ŞEY KAYIT ALTINA ALINDI

İmamoğlu, kurban kesim süreci ile ilgili de bilgi vererek, her şeyin kayıt altına alındığını ve hayırsever vatandaşların kesim işlemlerin tamamında adım adım haberdar edildiğini vurguladı. İmamoğlu, şu detayları paylaştı:

"Bu yıl ayrıca özel bir çalışma yaptı arkadaşlarım. Arda kalan kemiklerle katkısız, kolajen yani et suyu üretildi. İhtiyaç sahibi ailelere -ki bunun özellikle çocuklar tarafından tüketilmesi konusunda hassasiyet gösteriyor arkadaşlarım- Halk Süt dağıtımımızla paralel bu et suyunu dağıtmış olacaklar. Kesimlerin tüm süreçleri kamera kaydı altında alındı. Noter gözetiminde, vakıf yöneticimizle beraber yürütüldü. Kesimi yapacak kişiye vekaletler bütün dini vecibeleri yerine getirilerek teslim edildi. Diyanet'e bağlı imam ile duaları yapıldı. Tarım ilçe müdürlüğümüze bağlı o bölgedeki veteriner kontrolüyle beraber süreç yürütüldü ve de her bir bağışçının ismi okunarak kesimler yerine getirildi. Bu da kesimi gerçekleştiği an itibariyle bağışı yapan vatandaşımıza SMS olarak bu bilgilerin tamamı paylaşıldı."

KATKI MADDESİ KULLANILMADI

Kurban kesim işleminden sonra etlerin 3 gün dinlenmeye alındığını sonrasında da konserve işleminin ardından 21 gün bekletildiği bilgisini paylaşan İmamoğlu, sonrasında da etlerin işlenerek konserve haline getirildiğini ve hiçbir katkı maddesinin kullanılmadığını söyledi.

BU YIL KUŞBAŞI TERCİH EDİLDİ

İmamoğlu, geçen yıl kurban etlerinden yapılan kıymalardan dolayı spekülasyonlar oluşturulduğunu, bundan dolayı da art niyetli bir takım hususlara zemin oluşturmamak adına bu yıl sadece kuşbaşı tercih edildiğini söyledi.İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbulluların Kurban Bayramı öncesinde bize bağışladıkları kurbanları bugün hazır bir ürüne dönüşmüştür. Ve bu ürün, etler, yine ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sofrasına, onların sıcak elleri olarak vicdanı olarak ulaşacaktır. Bence bu manevi bağı bu manevi köprü çok kıymetlidir. Sayısı daha çok olmalıdır."

İmamoğlu, yaptığı açıklamamanın ardından sembolik olarak ilk aracı yolcu etti ve kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahiplerine bağışlanan kurban etlerinin dağıtımını başlattı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahiplerine bağışlanan kurban etlerinin dağıtımını başlattı - Son Dakika


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