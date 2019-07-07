Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'na "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü"
Son Dakika Genel Haber

Ekrem İmamoğlu'na "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü"

56 dakika önce

Ekrem İmamoğlu'na "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü"ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde bu yılki Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi.

Ekrem İmamoğlu'na "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü"
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde bu yılki Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık ile birlikte sahneye çıkan İmamoğlu, "Sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Dünyanın bana göre en kolay şeyi iyi cümleleri, iyi kelimeleri kurmak. Bir insanı yürekten kucaklayabilmek o insana güzel duygularını ifade edebilmek çok kolay. Ben kendi adıma siyaset yolunda yol yürürken, İstanbul'a aday olurken toplumun ihtiyaçlarını konuşma konusunda kendime söz verdim. Örneğin rakibimiz veya benimle mücadele edenler kim, hiç düşünmedim. İnsanımla konuşmak, hemşehrilerimle konuşmak, onların duygularına hitap etmek. Sorunlarını tespit etmek, sorunlarına çözüm olmak. Topluma moral vermek, tek kullandığım dil bu oldu. Bundan vazgeçmedim. Hayatım boyunca bu güzel dilden vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğim. Şehrimize hizmet etmenin, 16 milyona hizmet etmenin aynı zamanda Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu da biliyorum. Bunu başarmanın İstanbul'a ayağa kaldırmanın ve aynı zamanda Türkiye'nin de motivasyonu olduğunu biliyorum" diye konuştu.
İBB Başkanı İmamoğlu, ödülünün verilmesinin ardından sahneden ayrıldı.
Ekrem İmamoğlu'na Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan yarın seçime gidiyor! İşte anketlerde önde görünen parti İngiltere'deki müzik festivalinde yumruklar konuştu Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 01:04:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu'na "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]