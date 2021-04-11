Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi Hava Kaya, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Taziyeleri kabul eden Ekrem İmamoğlu, cenazeye katılanlara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 9 Nisan'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle 77 yaşında vefat eden Kaya için Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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