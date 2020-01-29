Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor - Son Dakika

Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor

19 dakika önce

Elazığ'a gelen 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniye gibi malzemelerden oluşan yardımlardan 65 bin 948 adedi depremzedelere ulaştırılırken, dağıtımların sürdüğü bildirildi.

Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor, System.String[]

Elazığ'a gelen 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniye gibi malzemelerden oluşan yardımlardan 65 bin 948 adedi depremzedelere ulaştırılırken, dağıtımların sürdüğü bildirildi.


Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardım tırları gelemeye devam ediyor. Elazığ AFAD deposuna gelen yardım malzemeleri burada tırlardan alınarak kontrol edildikten sonra depremzedelere ulaştırılıyor. Depoda toplanan 82 bin 638 adet çadır, yatak ve battaniyeden 65 bin 848 tanesinin depremzedelere ulaştırıldı öğrenildi.


Denizli'den yatak getiren tırlardan birinin kaptanı İbrahim Aktaş, "Çok şükür bu hizmetlerde bizim de bir parmağımız oldu. Farklı günlerde toplamda 72 tır geldik" dedi. Depremzedeler için malzeme getirdiğini dile getiren Caner Demir, "Yardım için çadır getirdik. 12 kişilik bir araç konvoyuyla beraber yola çıktık ve Pazartesi gecesi buradaydık. Araçlarımızdaki çadırları bırakmak için bekliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Türkiye, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
"İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 18:32:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]