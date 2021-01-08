Elazığ'da 117 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu - Son Dakika

Elazığ'da 117 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu

08.01.2021 00:57
Elazığ'da 117 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu, System.String[]

Elazığ depremi sonrası Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki 1. etapta 146 konutun yapımı tamamlandı.

Elazığ depremi sonrası Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki 1. etapta 146 konutun yapımı tamamlandı. Mahallede hak sahibi olan 117 depremzede yapılan kura ile yeni konutlarına kavuştu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 20 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi'nde 1. etapta yürütülen 146 konutun yapımı daha tamamlandı. Mahallede hak sahibi 117 depremzede için bugün İl Özel İdare toplantı salonunda 3. noter Havva Kaya başkanlığında Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da katılımıyla kura çekildi. Kura ile hak sahibi depremzedeler evlerine kavuştu.

Kentte daha öncede Sürsürü Mahallesi'nde 179, Yazıkonak beldesinde 381, Karşıyaka Mahallesi'nde 439, Akçakiraz beldesinde 111, Gümüşkavak Mahallesi'nde 42, Aksaray Mahallesi'nde 299 konutun kurası çekilerek hak sahipleri belirlenmişti.

Vali Yırık: "Devletimiz güvenle yaşanacak konutlar yaptı"

Tüm biten konutları zaman kaybetmeksizin hak sahiplerine teslim etmeye devam ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "Haftaya inşallah Bızmışen'deki 781 konutun kurasını çekeceğiz. Bugün itibariyle 117 hak sahibimize dağıtımı yapılmak üzere Abdullapaşa 1. Etap konutların kurasını çekiyoruz. 117 hak sahibimiz var, 147 konutumuz var. Bunlardan biri görevli konutu var yani 146+1'dir. Deprem gibi bir genel durumu etkileyen afeti yaşayan vatandaşlarımız, gerek sosyal gerek ekonomik gerekse diğer yönlerden mağduriyetine rağmen devletine olan sadakati, vatanperverliği sayesinde bu çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesine ve bitmesine büyük katkı sağlamıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Devletimiz de insanımızın içerisinde müreffeh bir şekilde hayat süreceği, güvenle yaşayabileceği konutlar yaptı. Çevresi, donatı, sosyal alanları ve imkanları ile güzel konutlar bitti. Vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Vatandaşlarımızın hepsi TOKİ'nin son yıllarda yapmış olduğu modern ve dünyada benzeri olmayan böylesine güzel konutları üreterek vatandaşımızın hizmetine sundu. Allah razı olsun" dedi. - ELAZIĞ

Malatya, Elazığ, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 117 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika

Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, oğlu Emre'yi transfer etti Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı
F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti         
00:15
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık         
00:02
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor         
23:46
Polisten 30 dakika boyunca kaçan genç, yakalanınca Polisten 30 dakika boyunca kaçan genç, yakalanınca "Benim abim de polis" diyerek paçayı kurtarmak istedi         
23:28
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti         
22:02
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 01:08:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 117 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei