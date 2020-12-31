Elazığ'da 341 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu - Son Dakika

Elazığ'da 341 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu

31.12.2020 00:58
Elazığ'da 341 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu, System.String[]

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerindeki 486 konutun yapımı tamamlandı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerindeki 486 konutun yapımı tamamlandı. Mahallerde hak sahibi olan 341 depremzede yapılan kura ile yeni konutlarına kavuştu. Böylelikle teslim edilen konut sayısı bin 451 oldu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 20 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Gümüşkavak Mahallesi'nde 184, Aksaray Mahallesi'nde 302 konutun yapımı tamamlandı. Gümüşkavak Mahallesi'nde 42, Aksaray Mahallesi'nde 299 aile olmak üzere toplamda 341 hak sahibi depremzede için bugün İl Özel İdare toplantı salonunda 3. noter Havva Kaya başkanlığında Vali Erkaya Yırık ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un da katılımıyla kura çekildi. Kura ile hak sahibi depremzedeler evlerine kavuştu.

Bu kapsamda Sürsürü Mahallesi'nde 179, Yazıkonak beldesinde 381, Karşıyaka Mahallesi'nde 439, Akçakiraz beldesinde 111 ve bugün çekilen 2 mahalleyle birlikte sahibi belirlenen toplam konut sayısı bin 1451 oldu.

Vali Erkaya Yırık bir kura çekilişi daha gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün itibari ile Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerindeki toplam 486 konuttan 341 hak sahibinin kuralarını çekiyoruz. 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu planlama ve inşaat çalışmaları önemli bir raddeye geldi. Bugüne kadar toplam da 2 bin 517 adet konutun bitirilerek sizlerin de katılmış olduğu kura çekilişleri ile yapılarak vatandaşlarımıza teslimi devam ediyor. Bu süreçte 42'si Gümüşkavak Mahallesi, 299'u da Aksaray Mahallemizde olmak üzere toplamda 341 hak sahibimizin konutları birazdan kura çekilişi ile belirlenecek" dedi.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade eden Vali Yırık, "Ben bu süreçte özellikle hafta sonu Pazar günü 09.37'de meydana gelen deprem dolayısı ile tekrar Elazığlı hemşerilerimize bu afeti yaşayanlara geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Deprem sonrasında vatandaşlarımızın orta hasarlı da olsa ikamet etmiş oldukları binalar bunların tekrar değerlendirilerek son durum itibari ile hangi hasar durumunda olduğunun tespitleri ile ekiplerimiz 3 gündür devam ettiriyor. İnşallah vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Devletimiz son derece modern, deprem genelgesine uygun, çevre donatısı ile yeşil alanları, asansörü, park alanları, oyun alanları, gerçekten son güçlü yapılardır. İnsanlarımızın gülerek mutluluk içerisinde oturacağı konutlar oldu" diye konuştu. - ELAZIĞ

Aksaray, Elazığ, Deprem, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 341 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu - Son Dakika


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