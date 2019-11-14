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Elazığ'da 46 arıcıya "Sertifika"

6 saat önce

Elazığ'da eğitime katılan 46 arı yetiştiricisi sertifika aldı.

Elazığ'da 46 arıcıya

Elazığ'da eğitime katılan 46 arı yetiştiricisi sertifika aldı.


Fırat Üniversitesi Tarım, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü DAP Çiftçi Eğitim Merkezi tarafından "Arı Yetiştiriciliği" eğitimi düzenlendi.Eğitim Sivrice MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Seven tarafından verildi. Düzenlenen eğitime katılıp tamamlayan 46 yetiştirici için sertifika töreni düzenlendi.


FÜ Çiftçi Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen sertifika törenine, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Canbay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Salim Gökalp,Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleri ile arı yetiştiricileri katıldı.


Dünya bal üretiminde Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığını belirten TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir,"İstatistiklere göre yılda 1.5 milyon tondan fazla gerçekleşen dünya bal üretiminin yüzde 30'unu Çin elinde bulundururken, Türkiye yaklaşık yüzde 7'lik pay ile 2. sırada yer alıyor. Bizde Türkiye'de ve bölgemizde ki üretimin artması noktasında yetiştiricilerin nelere dikkat etmesi hususunda bilgilendirilmesi amacıyla böyle bir eğitim program düzenledik" dedi.


Eğitimin önemine değinen Birlik Başkanı Fırat Canbay ise, Elazığ'da kendilerine kayıtlı şuanda bin 450 yetiştiricinin olduğunu aktardı.


Fırat Üniversitesi olarak her zaman çiftçinin ve yetiştiricinin yanında olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da, DAP çiftçi Eğitim Merkezi sayesinde sadece Elazığ değil tüm bölgeye yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendiklerini aktardı.


Konuşmaların ardından eğitim programlarına katılan üretici ve yetiştiricilere, Rektör Prof. Dr. Demirdağ ve katılımcılar tarafından sertifikaları verildi. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Rektör, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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