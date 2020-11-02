Elazığ'da bir ayda 223 bin fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika

Elazığ Valiliği tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kasım ayında 223 bin fidan dikilecek.

Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle tarihi Harput Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine katılan kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile öğrenciler, çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da kendisi, eşi ve kızı adına birer fidan dikti.

Vali Yırık, yaptığı konuşmada, geniş bir coğrafyaya sahip Elazığ'ın 190 bin hektarlık orman alana sahip olduğunu belirtti.

Doğasıyla daha güzel, daha yeşil ve daha nefes alınabilir bir Elazığ için "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında kasım ayı içerisinde fidan dikme seferberliği başlattıklarını ifade eden Yırık, şöyle konuştu:

"Geleceğimize nefes olmak için 2-30 Kasım tarihleri arasında her gün 7 bin 700 kadar fidanı toprakla buluşturarak ay sonu itibarıyla Cumhuriyetimizin 97'nci yılında 223 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Elbette bu yaptığımız dikimle birlikte Elazığ hemen yemyeşil olmayacak. Ama biliyoruz ki yemyeşil Elazığ ağaçlandırılmış, oksijeni bol ve insanların nefes alabildiği ortamın sağlanması işte bu küçük ama niyet olarak, gönül olarak büyük çalışmalarla birlikte gerçekleşecek ve sonuçlanacak. Yaptığımız çalışmayla orman ve ağaç sayısını artırırken, aynı zamanda çocuklarımızın da ağaç dikme sevgisini artırmak, onlarda çevre bilincini oluşturmak ve yükseltmek için de bir adım atmış olacağız."

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha yeşil bir Türkiye için 11 Kasım tarihini "Mili Ağaçlandırma Günü" ilan ettiğini anımsattı.

Daha yeşil bir Elazığ için ele ele vererek kasım ayında 223 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını aktaran Çetiner, "Bu cennet vatanı daha yeşil bir vatan yapmak için el ele, gönül gönüle vermek zorundayız ve tüm Elazığlıları özellikle 11 Kasım'da Bağlarca köyündeki fidan dikim etkinliğine bekliyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, tüm aile fertlerini buraya bekliyoruz, birlikte fidan dikeceğiz, daha yeşil bir Elazığ için el ele, gönül gönüle vereceğiz." ifadesini kullandı.